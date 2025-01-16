"Відповідь багатьом може не сподобатися": оглядач про те, чому так мало полонених бійців КНДР

Північнокорейці — вкрай дисципліновані військові. Це зав'язується на почутті обов'язку та мотивації, морально-психологічній стійкості та безстрашності, говорить Олександр Коваленко.

Related video

За офіційними даними української сторони в Курській області були ліквідовані 4000 військових КНДР, які воюють за Росію, і лише 2 корейці були взяті в полон. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив у своєму телеграм-каналі, чому такі цифри.

Він говорить, що його японські друзі днями запитали його, чому так мало полонених північнокорейських військових попри те, що вони беруть участь у бойових діях вже як 2 місяці і зазнали колосальних втрат.

"Відповідь багатьом може не сподобатися, особливо тим, хто розповідав, що північнокорейські військові бігтимуть у самоволку та розбігатимуться на полі бою. Насамперед північнокорейці високо дисципліновані військові. Дисципліна там – залізна. Дисципліна зав'язується на почутті обов'язку та високої мотивації, морально-психологічної стійкості та безстрашності", — говорить експерт.

Він додав, що українські "експерти", які коментували тему КНДР і вважали, що північнокорейські солдати почнуть розбігатися з поля бою, погано знали її, або не знали її від слова зовсім.

"Північнокорейці відчайдушні та високомотивовані бійці. Але, що найголовніше, якщо вони отримують поранення і немає можливості пораненого евакуювати, то побратими 300-того добивають, або він сам закінчує життя самогубством. Варіант здачі в полон для них ганебний, причому це настільки вбито в мозок, що самогубство для них є природним процесом, щоб не бути зганьбленим", — пояснив експерт.

Він зауважив, що можна говорити про те, що солдати КНДР в чомусь "профани", але на питання, чому вони так рідко потрапляють у полон, на його думку, відповідь проста – вони в полон не здаються.

Нагадаємо, що 14 січня майор ЗСУ Антон Захарчук пояснив, як українські військовослужбовці відрізняють військових КНДР від росіян.

Також повідомлялося, що військові з Північної Кореї мали чіткі вказівки щодо того, як при зустрічі поводитись з бійцями Збройних сил України.