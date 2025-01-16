"Ответ многим может не понравиться": обозреватель о том, почему так мало пленных бойцов КНДР

Северокорейцы — крайне дисциплинированные военные. Это завязывается на чувстве долга и мотивации, морально-психологической устойчивости и бесстрашии, говорит Александр Коваленко.

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По официальным данным украинской стороны в Курской области были ликвидированы 4000 военных КНДР, воюющих за Россию, и лишь 2 корейца были взяты в плен. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил в своем телеграм-канале, почему такие цифры.

Он говорит, что его японские друзья на днях спросили его, почему так мало пленных северокорейских военных несмотря на то, что они участвуют в боевых действиях уже как 2 месяца и понесли колоссальные потери.

"Ответ многим может не понравиться, особенно тем, кто рассказывал, что северокорейские военные будут бежать в самоволку и разбегаться на поле боя. Прежде всего северокорейцы высоко дисциплинированные военные. Дисциплина там — железная. Дисциплина завязывается на чувстве долга и высокой мотивации, морально-психологической устойчивости и бесстрашия", — говорит эксперт.

Он добавил, что украинские "эксперты", которые комментировали тему КНДР и считали, что северокорейские солдаты начнут разбегаться с поля боя, плохо знали ее, или не знали ее от слова совсем.

"Северокорейцы отчаянные и высокомотивированные бойцы. Но, что самое главное, если они получают ранения и нет возможности раненого эвакуировать, то побратимы 300-того добивают, или он сам заканчивает жизнь самоубийством. Вариант сдачи в плен для них позорен, причем это настолько вбито в мозг, что самоубийство для них является естественным процессом, чтобы не быть опозоренным", — пояснил эксперт.

Он заметил, что можно говорить о том, что солдаты КНДР в чем-то "профаны", но на вопрос, почему они так редко попадают в плен, по его мнению, ответ прост — они в плен не сдаются.

Напомним, что 14 января майор ВСУ Антон Захарчук объяснил, как украинские военнослужащие отличают военных КНДР от россиян.

Также сообщалось, что военные из Северной Кореи имели четкие указания относительно того, как при встрече вести себя с бойцами Вооруженных сил Украины.