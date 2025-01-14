"Продолжают движение": десантник объяснил, как бойцы ВСУ отличают военных КНДР от россиян

Майор ВСУ Антон Захарчук подчеркнул, что с появлением северокорейских войск в Курской области ощутимо возросло количество пеших штурмов противника.

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Военнослужащие Северной Кореи продолжают движение вперед даже после того, как по ним открывают огонь и наносят прицельные удары FPV- дронами, что отличает их от бойцов ВС РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель командира аэромобильного батальона 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Антон Захарчук.

"Когда движутся северокорейские военные и мы наносим огневое поражение — они продолжают движение. Был случай, когда в первого залетает FPV- дрон, а остальные продолжают движение, просто переступая через него. Российские военные наоборот, если по ним наносится огневое поражение, обычно движутся на откат", — сказал Захарчук.

Он также рассказал подробности того, как удалось взять в плен военнослужащего КНДР.

"Противнику были нанесены потери из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. После боя была проведена детальная разведка и обнаружен один противник вблизи наших позиций. Соответственно, было принято решение взять его в плен. Военный оказался из КНДР, был ранен. Его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь", — отметил Захарчук.

По его словам, северокорейских воинов ВС РФ обычно используют для ведения пеших штурмов, а сами россияне действуют в качестве групп закреплений или усиления.

Напомним, в конце декабря стало известно о взятии в плен первого северокорейского солдата. Однако он умер из-за полученных накануне травм.

11 января Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области украинские военные пленили солдат из Северной Кореи. Их уже доставили в Киев.