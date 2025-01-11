ВСУ пленили бойцов из КНДР: их доставили в Киев, детали (фото)

Один из северокорейских пленных родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил службу в КНДР с 2021 года, тогда как другой — 1999 года рождения. Он начал служить в армии с 2016 года в должности снайпера-разведчика, рассказали в СБУ.

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В Курской области украинские военные пленили солдат из Северной Кореи. По словам президента Владимира Зеленского, два вражеских бойца хоть и были ранены, однако выжили. Их доставили в Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, обычно россияне и другие военные из КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне. Однако воины тактической группы № 84 ССО и другие воины-десантники захватили в плен двух человек.

"Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь", — подчеркнул президент.

В СБУ рассказали, что один из бойцов КНДР был захвачен в плен военными группы № 84 ССО, а другой — десантниками 9 января.

"Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС", — говорится в сообщении.

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Во время взятия в плен один из них имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ, другой был без документов.

"Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками рашистов. Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на обучение, а не на войну против Украины", — сообщили в СБУ.

Другой пленный подтвердил показания своего напарника, часть ответов на вопросы дал письменно из-за травмированной челюсти. По предварительным данным, он родился в 1999 году, а начал служить в войсках КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Напомним, в конце декабря стало известно о взятии в плен первого северокорейского солдата. Однако он умер из-за полученных накануне травм.

В январе сообщалось, что в Курской области северокорейские подразделения могли потерять по меньшей мере четырех офицеров.