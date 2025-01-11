ЗСУ полонили бійців з КНДР: їх доставили до Києва, деталі (фото)

Один із північнокорейських полонених народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця й проходив службу в КНДР з 2021 року, тоді як інший — 1999 року народження. Він почав служити у війську з 2016 року на посаді снайпера-розвідника, розповіли в СБУ.

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У Курській області українські військові полонили солдатів з Північної Кореї. За словами президента Володимира Зеленського, два ворожі бійці хоч і були поранені, проте вижили. Їх доставили до Києва. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, зазвичай росіяни та інші військові з КНДР добивають своїх поранених та роблять усе, аби не збереглося доказів участі Північної Кореї у війні. Проте воїни тактичної групи № 84 ССО та інші воїни-десантники захопили в полон двох осіб.

"Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога", — наголосив президент.

У СБУ розповіли, що одного з бійців КНДР було захоплено в полон військовими групи № 84 ССО, а іншого — десантниками 9 січня.

"Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС", — йдеться у повідомленні.

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Під час взяття в полон один із них мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на імʼя іншої особи із реєстрацією в Республіці Тува РФ, інший був без документів.

"Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями рашистів. Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України", — повідомили в СБУ.

Інший полонений підтвердив свідчення свого напарника, частину відповідей на запитання дав письмово через травмовану щелепу. За попередніми даними, він народився у 1999 році, а почав служити у війську КНДР з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо про взяття в полон першого північнокорейського солдата. Проте він помер через отримані напередодні травми.

У січні повідомлялося, що в Курській області північнокорейські підрозділи могли втратити щонайменше чотирьох офіцерів.