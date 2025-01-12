Пленный солдат из КНДР признался в значительных потерях в Курской области, — Yonhap

По данным южнокорейских официальных лиц, Северная Корея направила около 11 000 своих солдат в РФ. Из них 100 военнослужащих погибли, и около 1000 получили ранения в боях.

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 января сообщил о пленении в Курской области двух солдат из Северной Кореи. По информации южнокорейской разведки, один из них заявил на допросе, что думал, что едет не на войну в Украину, а на обучение. Об этом 12 января сообщило агентство Yonhap.

В публикации говорится, что военнослужащие из КНДР были допрошены Службой безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS). Поскольку солдаты не говорят на украинском, русском и английском языках, для допроса использовались корейские переводчики.

Сообщается, что один из солдат имел российский военный билет на имя другого человека, который был зарегистрирован в России. Согласно его рассказу, этот документ он получил осенью прошлого года, когда северокорейские подразделения участвовали в недельных учениях с российскими войсками. В документе указано имя Антонина Аранчына, родившегося в октябре 1998 года. Причем это реальный житель республики Тыва.

Один из военнослужащих также рассказал, что среди северокорейских войск в Курской области РФ были значительные потери. Точных цифр пленный не назвал, однако издание пишет, что по данным южнокорейских официальных лиц, Северная Корея направила около 11 000 своих солдат для поддержки России в войне против Украины. Из них не менее 100 северокорейцев погибли, и около 1000 бойцов получили ранения в ходе боевых действий.

"Мы продолжим делиться информацией о северокорейских пленных в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", – заявили в NIS, добавив при этом, что состояние двух раненых пленных не критическое.

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Напомним, 26 декабря стало известно о первом северокорейском солдате, который попал в плен к украинским бойцам в Курской области. Сообщалось, что наши военные успели провести допрос военнопленного и получить оперативную информацию о пунктах постоянной и временной дислокации личного состава военнослужащих КНДР.