Пленный КНДР признался, что ему приказывали делать с военнослужащими ВСУ (видео)

Военный из КНДР рассказал, что россияне выдали ему документы с поддельным именем, а побратимы бросили его в одиночестве раненого во время отступления.

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Военные из Северной Кореи имели четкие указания относительно того, как при встрече вести себя с бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал пленный военнослужащий из КНДР во время общения со следователями.

"Если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинки: одна с домом, другая — с оружием. И даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом — его отпускают, если выбирает оружие — мы сдаем его в плен", — сказал пленный.

Он уточнил, что за все время солдатам из Северной Кореи так и не удалось взять в плен ни одного бойца ВСУ.

Кроме того, военнопленный из КНДР признался, что Россия выдала ему документы, в которых было указано ненастоящее имя, а сам военный билет не содержал фотографии "владельца".

По его словам, перед тем, как украинские защитники нашли его раненым, он несколько дней был в одиночестве, поскольку собратья бросили его во время отступления.

Напомним, Южная Корея готова забирать солдат КНДР, которые попали в украинский плен.

14 января майор ВСУ Антон Захарчук объяснил, как украинские военнослужащие отличают военных КНДР от россиян.