Это наши граждане: Южная Корея готова забирать солдат, попавших в украинский плен

Конституция Южной Кореи определяет Корейский полуостров как собственную территорию, поэтому все жители считаются гражданами страны.

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Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной относительно передачи северокорейских солдат, захваченных в плен украинскими военными. Как сообщает Yonhap, с таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Ун, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского относительно двух северокорейских военных, захваченных в плен в Курской области.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, (правительство) планирует провести переговоры с Украиной, если они обратятся с просьбой о переходе на сторону Южной Кореи", — отметил Ли Чжэ Ун.

Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров как собственную территорию, фактически признавая всех жителей полуострова ее гражданами.

Однако пока ни один из северокорейских военных, попавших в плен, не выразил желания поехать в Южную Корею. Представитель министерства добавил, что южнокорейские власти пока поддерживают связь с Украиной по вопросам, которые их касаются.

В воскресенье южнокорейское разведывательное агентство подтвердило факт захвата Украиной двух северокорейских солдат на прошлой неделе и пообещало тесно сотрудничать со своими украинскими коллегами для дальнейшего обмена соответствующей информацией.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи. После допроса СБУ их доставили для допроса в СБУ. Также глава государства показал их документы, фото и условия пребывания.

На следующий день Владимир Зеленский отметил, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, которые сейчас воюют на стороне ВС РФ. Однако это возможно в случае, если он сможет организовать их обмен на украинских воинов, находящихся в российском плену.