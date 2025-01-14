Це наші громадяни: Південна Корея готова забирати солдатів, які потрапили в український полон

Конституція Південної Кореї визначає Корейський півострів як власну територію, тому всі мешканці вважаються громадянами країни.

Related video

Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передачі північнокорейських солдатів, захоплених у полон українськими військовими. Як повідомляє Yonhap, з такою заявою виступив представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Ун, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо двох північнокорейських військових, захоплених у полон у Курській області.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, (уряд) планує провести переговори з Україною, якщо вони звернуться з проханням про перехід на бік Південної Кореї", — зазначив Лі Чже Ун.

Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як власну територію, фактично визнаючи всіх мешканців півострова її громадянами.

Однак наразі жоден з північнокорейських військових, що потрапив в полон, не висловив бажання поїхати в Південну Корею. Представник міністерства додав, що південнокорейська влада наразі підтримує зв'язок з Україною з питань, що їх стосуються.

У неділю південнокорейське розвідувальне агентство підтвердило факт захоплення Україною двох північнокорейських солдатів минулого тижня та пообіцяло тісно співпрацювати зі своїми українськими колегами для подальшого обміну відповідною інформацією.

Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони взяли в полон двох поранених військових з Північної Кореї. Після допиту СБУ їх доправили для допиту в СБУ. Також голова держави показав їх документи, фото та умови перебування.

Наступного дня Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова передавати лідеру КНДР Кім Чен Ину солдатів його армії, які нині воюють на стороні ЗС РФ. Однак це можливо у випадку, якщо він зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, що перебуваються у російському полоні.