Якщо мінятиме на українців: Україна готова передавати Кім Чен Ину його військових, — Зеленський

Зеленський зауважив, що для тих солдатів з Північної Кореї, які не захочуть повертатися — будуть інші варіанти.

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Президент Володимир Зеленський у неділю, 12 січня, заявив, що Україна готова передавати лідеру КНДР Кім Чен Ину солдатів його армії, які нині воюють на стороні ЗС РФ, якщо він зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, що перебуваються у російському полоні. Про це президент України заявив у своєму черговому зверненні.

Полонені солдати КНДР розповіли свої історії

"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", — заявив Зеленський.

Український президент додав, що наразі це лише питання часу, "коли українським військовим вдасться захопити в полон ще солдатів армії КНДР".

Зараз у полоні перебувають двоє солдат із Північної Кореї.

Один із полонених північнокорейських солдат Фото: Володимир Зеленський

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші… І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", — додав він.

Кім Чен Ин із військовими КНДР Фото: KCNA

Зеленський також опублікував відео з допиту солдатів армії КНДР, про взяття у полон яких стало відомо 11 січня. Один з солдатів сказав, що хоче залишитися в Україні. Він також заявив, що не знав, де знаходиться, бо йому казали, що він буде на навчаннях. Він повідомив, що поранення отримав 5 січня, бачив, як вмирають інші вояки із КНДР. Інший сказав, що хоче повернутися у Північну Корею.

12 січня національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї підтвердила взяття в полон українськими військовослужбовцями двох солдатів армії КНДР у Курській області.

Полонені солдати КНДР розповіли свої історії

За словами співробітників спецслужби, попри те, що полонені солдати режиму КНДР дістали поранення, їхній стан не критичний.

У СБУ пояснили, що полонені військові КНДР не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.

На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями ЗС РФ.

Один із полонених північнокорейських солдат Фото: СБУ

Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

11 січня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони взяли у полон двох поранених військових із Північної Кореї, їх доправили до Києва для допиту СБУ. Президент також показав їхні фото, документи та умови перебування.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що північнокорейські військові змушені проходити через заміновані поля і підриватися один за одним, їх буквально використовують як живі міношукачі.