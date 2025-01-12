Если будет менять на украинцев: Украина готова передавать Ким Чен Ыну его военных, — Зеленский

Зеленский отметил, что для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться — будут другие варианты.

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Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 12 января, заявил, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, которые сейчас воюют на стороне ВС РФ, если он сможет организовать их обмен на украинских воинов, находящихся в российском плену. Об этом президент Украины заявил в своем очередном обращении.

Пленные солдаты КНДР рассказали свои истории

"В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность", — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что сейчас это лишь вопрос времени, "когда украинским военным удастся захватить в плен еще солдат армии КНДР".

Сейчас в плену находятся двое солдат из Северной Кореи.

Один из пленных северокорейских солдат Фото: Володимир Зеленський

"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие... И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР. Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна", — добавил он.

Ким Чен Ын с военными КНДР Фото: KCNA

Зеленский также опубликовал видео с допроса солдат армии КНДР, о взятии в плен которых стало известно 11 января. Один из солдат сказал, что хочет остаться в Украине. Он также заявил, что не знал, где находится, потому что ему говорили, что он будет на учениях. Он сообщил, что ранение получил 5 января, видел, как умирают другие солдаты из КНДР. Другой сказал, что хочет вернуться в Северную Корею.

12 января национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи подтвердила взятие в плен украинскими военнослужащими двух солдат армии КНДР в Курской области.

Пленные солдаты КНДР рассказали свои истории

По словам сотрудников спецслужбы, несмотря на то, что пленные солдаты режима КНДР получили ранения, их состояние не критическое.

В СБУ объяснили, что пленные военные КНДР не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. А другой вообще был без документов.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками ВС РФ.

Один из пленных северокорейских солдат Фото: СБУ

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

11 января Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи, их доставили в Киев для допроса СБУ. Президент также показал их фото, документы и условия пребывания.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что северокорейские военные вынуждены проходить через заминированные поля и подрываться один за другим, их буквально используют как живые миноискатели.