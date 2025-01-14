"За генерала Ким Чен Ына" и достал гранату: смертники из КНДР стали новой проблемой ВСУ, — Reuters

По словам Яна Ука, аналитика Института политических исследований Асан, самоубийства солдат или шпионов — это способ защитить семьи, оставшиеся дома. Для некоторых солдат КНДР плен и отправка обратно в Пхеньян — еще хуже смерти.

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После недавнего боя в Курской области на этой неделе украинские спецподразделения собрали более десяти убитых северокорейских солдат. Среди них нашли одного еще живого. Но когда приблизились, он взорвал себя гранатой. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные Сил специальных операций Украины.

По информации пресс-службы ССО, солдаты после взрыва не пострадали, но у Reuters нет тому подтверждений.

По словам авторов публикации, упомянутый случай можно рассматривать как одно из многочисленных доказательств — данных с поля боя, отчетов разведки и показаний северокорейских перебежчиков — того, что некоторые северокорейские солдаты готовы идти на крайние меры в ходе боевых действий.

"Самоподрывы и самоубийства — такова реальность Северной Кореи", — объяснил 32-летний Ким, бывший северокорейский солдат, который бежал в Южную Корею в 2022 году и попросил назвать только фамилию из-за опасений репрессий в отношении его семьи, которая осталась в КНДР.

"Этим солдатам, которые ушли из дома, промыли мозги, и они действительно готовы жертвовать собой ради Ким Чен Ына", — добавил он.

Бывшему военнослужащему Киму помогает правозащитная группа NK Imprisonment Victims' Family Association. Он сказал, что работал на северокорейских военных в России около семи лет до 2021 года — на строительных проектах, чтобы заработать иностранную валюту для режима.

По данным Украины и Запада, Пхеньян разместил около 11 000 солдат для поддержки сил Москвы в западной части Курской области РФ.

"Оставьте последний патрон"

Солдат КНДР

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын называет свой армию сильнейшей в мире. Но представители Южной Кореи со ссылкой на разведывательные агентства страны заявили, что количество раненых и убитых на поле боя северокорейских солдат говорит о том, что они не готовы к современной войне, в которой используются дроны, поэтому Россия может задействовать их в качестве "пушечного мяса".

"Недавно было подтверждено, что северокорейский солдат, находясь под угрозой плена, крикнул "за генерала Ким Чен Ыну" и вытащил гранату, чтобы попытаться взорвать себя, но его убили", — сказал Ли Сон Гвэн, который входит в комитет по разведке южнокорейского парламента.

Записки, которые привезли убитые северокорейские солдаты, также показывают, что власти КНДР советуют прибегать к самоубийствам перед угрозой плена, добавил он.

Самоубийства солдат или шпионов — это не только показная лояльность режиму Ким Чен Ына, но и способ защитить семьи, оставшиеся дома, сказал Ян Ук, военный аналитик Института политических исследований Асан.

По его словам, для некоторых северокорейских солдат плен и отправка обратно в Пхеньян будет еще хуже смерти, сказал Ким, северокорейский перебежчик и бывший солдат.

"Стать военнопленным — это измена. Попасть в плен означает стать предателем. Оставьте последний патрон, вот о чем мы говорим в армии", — сказал он.

Напомним, что солдаты Северной Кореи перебросили под Курск уникальный ЗРК, но российские дроны по ошибке его уничтожили.

Также сообщалось, что десантник объяснил, как бойцы ВСУ отличают военных КНДР от россиян.