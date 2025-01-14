"За генерала Кім Чен Ина" і дістав гранату: смертники з КНДР стали новою проблемою ЗСУ, — Reuters

За словами Яна Ука, аналітика Інституту політичних досліджень Асан, самогубства солдатів або шпигунів — це спосіб захистити сім'ї, які залишилися вдома. Для деяких солдатів КНДР полон і відправлення назад у Пхеньян — ще гірше за смерть.

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Після нещодавнього бою в Курській області цього тижня українські спецпідрозділи зібрали понад десять убитих північнокорейських солдатів. Серед них знайшли одного ще живого. Але коли наблизилися, він підірвав себе гранатою. Про це пише Reuters, посилаючись на дані Сил спеціальних операцій України.

За інформацією пресслужби ССО, солдати після вибуху не постраждали, але у Reuters немає тому підтверджень.

За словами авторів публікації, згаданий випадок можна розглядати як один із численних доказів — даних з поля бою, звітів розвідки та свідчень північнокорейських перебіжчиків — того, що деякі північнокорейські солдати готові йти на крайні заходи під час бойових дій.

"Самопідриви та самогубства — такою є реальність Північної Кореї", — пояснив 32-річний Кім, колишній північнокорейський солдат, який втік до Південної Кореї у 2022 році та попросив назвати тільки прізвище через побоювання репресій щодо його сім'ї, яка залишилася в КНДР.

"Цим солдатам, які пішли з дому, промили мізки, і вони дійсно готові жертвувати собою заради Кім Чен Ина", — додав він.

Колишньому військовослужбовцю Кіму допомагає правозахисна група NK Imprisonment Victims' Family Association. Він сказав, що працював на північнокорейських військових у Росії близько семи років до 2021 року — на будівельних проєктах, щоб заробити іноземну валюту для режиму.

За даними України та Заходу, Пхеньян розмістив близько 11 000 солдатів для підтримки сил Москви в західній частині Курської області РФ.

"Залиште останній патрон"

Солдат КНДР

Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин називає свою армію найсильнішою у світі. Але представники Південної Кореї з посиланням на розвідувальні агентства країни заявили, що кількість поранених і вбитих на полі бою північнокорейських солдатів свідчить про те, що вони не готові до сучасної війни, в якій використовують дрони, тому Росія може залучили їх як "гарматне м'ясо".

"Нещодавно було підтверджено, що північнокорейський солдат, перебуваючи під загрозою полону, крикнув "за генерала Кім Чен Ина" і витягнув гранату, щоб спробувати підірвати себе, але його вбили", — сказав Лі Сон Гвен, який входить до комітету з розвідки південнокорейського парламенту.

Записки, які привезли вбиті північнокорейські солдати, також показують, що влада КНДР радить вдаватися до самогубств перед загрозою полону, додав він.

Самогубства солдатів або шпигунів — це не тільки показна лояльність режиму Кім Чен Ина, а й спосіб захистити сім'ї, що залишилися вдома, сказав Ян Ук, військовий аналітик Інституту політичних досліджень Асан.

За його словами, для деяких північнокорейських солдатів полон і відправлення назад у Пхеньян буде ще гіршим за смерть, сказав Кім, північнокорейський перебіжчик і колишній солдат.

"Стати військовополоненим — це зрада. Потрапити в полон означає стати зрадником. Залиште останній патрон, ось про що ми говоримо в армії", — сказав він.

Нагадаємо, що солдати Північної Кореї перекинули під Курськ унікальний ЗРК, але російські дрони помилково його знищили.

Також повідомлялося, що десантник пояснив, як бійці ЗСУ відрізняють військових КНДР від росіян.