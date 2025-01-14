Войска КНДР перебросили под Курск уникальный ЗРК, а российские дроны по ошибке его уничтожили (видео)

Российские дроны не распознали северокорейскую технику. Они приняли ее за украинскую систему ПВО и даже опубликовали видео "успешной атаки".

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Во время боевых действий в Курской области россияне случайно уничтожили редкую северокорейскую зенитно-ракетную систему. Это случилось после того, как в регион прибыла 12-тысячная группировка 11-го армейского корпуса КНДР. Об этом пишет Forbes.

Северокорейские военные привезли с собой артиллерию, ракетные установки, а также уникальный зенитный комплекс, который сочетал колесное шасси с радиолокационной станцией и пусковыми установками российской системы "Тор", обычно установленной на гусеничной базе.

Российские дроны, не распознав этот редкий транспорт, нанесли по нему удар, уничтожив технику. Российские войска ошибочно считали, что это была украинская система ПВО, и даже опубликовали видео "успешной атаки". Лишь через несколько дней аналитики смогли идентифицировать уничтоженный объект как северокорейский "Тор".

"Похоже, что то, что изначально было заявлено как "радиолокационная система западного производства", с большой вероятностью является северокорейской версией ЗРК "Тор" на шасси с кабиной", — отметил польский аналитик WarVehicleTracker.

"Смешно... что Россия ударила бы по собственному ЗРК", — добавил он, предположив что российские группы беспилотников в Курске не были проинформированы о присутствии этого комплекса в регионе.

Напомним, 13 января Telegram-канал War Zone писал, что российские военные поразили с FPV-дрона переданный северокорейский зенитный ракетный комплекс.

19 декабря стало известно, что ВСУ поразили российскую САУ "Мальва", которая является копией французской системы CAESAR или украинской "Богданы".