Війська КНДР перекинули під Курськ унікальний ЗРК, а російські дрони помилково його знищили (відео)

Російські дрони не розпізнали північнокорейську техніку. Вони сприйняли її за українську систему ППО і навіть опублікували відео "успішної атаки".

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Під час бойових дій у Курській області росіяни випадково знищили рідкісну північнокорейську зенітно-ракетну систему. Це трапилося після того, як до регіону прибуло 12-тисячне угруповання 11-го армійського корпусу КНДР. Про це пише Forbes.

Північнокорейські військові привезли з собою артилерію, ракетні установки, а також унікальний зенітний комплекс, який поєднував колісне шасі з радіолокаційною станцією та пусковими установками російської системи "Тор", зазвичай встановленої на гусеничній базі.

Російські дрони, не розпізнавши цей рідкісний транспорт, завдали по ньому удару, знищивши техніку. Російські війська помилково вважали, що це була українська система ППО, і навіть опублікували відео "успішної атаки". Лише через кілька днів аналітики змогли ідентифікувати знищений об’єкт як північнокорейський "Тор".

"Схоже, що те, що спочатку було заявлено як "радіолокаційна система західного виробництва", з великою ймовірністю є північнокорейською версією ЗРК "Тор" на шасі з кабіною", — зазначив польський аналітик WarVehicleTracker.

"Смішно… що Росія вдарила б по власному ЗРК", — додав він, припустивши що російські групи безпілотників у Курську не були поінформовані про присутність цього комплексу у регіоні.

Нагадаємо, 13 січня Telegram-канал War Zone писав, що російські військові уразили з FPV-дрона переданий північнокорейський зенітний ракетний комплекс.

19 грудня стало відомо, що ЗСУ уразили російську САУ "Мальва", яка є копією французької системи CAESAR або української "Богдани".