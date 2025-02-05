Обмін полоненими України та Росії: додому повернулися 150 військових ЗСУ (фото)

Другий 2025 року обмін військовополоненими відбувся за формулою "150 на 150", додому повернулися морпіхи, десантники, піхотинці та інші військові. Президент України подякував владі ОАЕ за допомогу.

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Між Україною і Росією 5 лютого відбувся другий у 2025 році обмін військовополоненими за формулою "150 на 150". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

Серед військових, які повернулися, є представники Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, Десантно-штурмових і Сухопутних військ. Крім цього, вдалося повернути додому нацгвардійців, прикордонників, тероборонців і поліцейського.

"Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних — день, який важить більше, ніж роки очікування. Це справжнє щастя — бачити їх удома, живими і вільними", — додав глава держави.

Зеленський подякував усім, хто працює заради повернення українських військових. Зокрема, він підкреслив роль ОАЕ і тих, хто підтримує Україну на цьому шляху.

"Працюємо, щоб повернути всіх", — заявив він.

Голов Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про другий обмін полоненими у 2025 році.

"Дякую всім, хто працює і займається поверненням наших людей. Завдання президента — повернути додому всіх", — зазначив Єрмак.

Раніше Єрмак і Зеленський також публікували пости про обмін полоненими, але пізніше видалили їх. Нові дописи президента і глави ОП фактично не змінилися.

Перші повідомлення Зеленського та Єрмака про обмін полоненими

Спочатку про обмін писали російські військові пабліки, але офіційні підтвердження були представлені пізніше. За твердженням росЗМІ, обмін відбувся на кордоні України та Білорусі.

Міноборони РФ повідомило, що 150 повернутих з українського полону російських військових перебувають на території Білорусі, і посередником в обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, перший обмін полоненими 2025 року відбувся 15 січня. Тоді Україні вдалося повернути 25 громадян, серед яких були захисники Маріуполя та "Азовсталі", Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Фокус раніше писав про можливе вбивство росіянами полоненого австралійця Оскара Дженкінса. Однак основне відео з ним було знято ще чотири роки тому і вперше його побачили на іранському відеосервісі.