"Почта России" вынуждена была перейти на ручную сортировку писем и начала задерживать доставку корреспонденции: задержки могут охватывать месяц и более даже в пределах одной области. Такие изменения произошли на фоне санкций, из-за которых некоторое оборудование из-за рубежа перестало работать, как стало известно 22 апреля.

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О возвращении работы российской почты к устаревшим методам рассказало издание The Moscow Times в своем Telegram-канале.

Заместитель гендиректора госкомпании Алан Козонов на совещании в Совете Федерации 21 апреля пожаловался на тяжелые условия работы почты. Чиновник упомянул о проблемах с техникой, которой пользуется "Почта России": по его словам, российская идея "замещения" импортной продукции не дала государственной почтовой службе плодов, ведь до сих пор в РФ не смогли полностью заменить зарубежное оборудование на технику собственного производства.

Зато та импортная техника, которой владеет "Почта России", часто попадает под блокировку со стороны компаний из-за рубежа.

"До сих пор не все логистическое оборудование в сортировочных центрах удалось заменить на российское. А то, что есть, регулярно блокируется дистанционно зарубежными компаниями или ломается, а найти запчасти все труднее и труднее", — рассказал Козонов.

Чиновник также сообщил, что на ручной режим сортировки писем был переведен в частности крупнейший сортировочный центр, работающий в городе Подольск, центре Подольского городского округа Московской области, расположенном неподалеку от российской столицы.

"Страдают" от таких проблем в работе государственной почты высокопоставленные российские чиновники, как сообщило издание "Парламентская газета". Среди них и парламентарии.

Для того, чтобы восстановить полноценную работу и вернуться к современным методам сортировки писем, "Почта России" должна заменить полностью иностранную технику, которая вышла из строя, на оборудование российского производства, пишут в The Moscow Times. Однако пока эту проблему решить не могут: отмечается, что не хватает отечественных аналогов.

Напомним, 22 апреля российский военный похвастался на видео, как эксплуатирует осла на фронте из-за проблем с обеспечением техникой.

17 апреля в Bloomberg сообщили, что Кремль ожидает снятия западных санкций, а также объявил "стоимость возврата" для западных компаний на территорию России.