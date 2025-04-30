"Щонайменше до осені": майор запасу оцінив, як довго ЗСУ зможуть воювати без допомоги США

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що без допомоги США Сили оборони зможуть воювати щонайменше до осені 2025 року. За його словами, американська частка в постачання озброєння українській армії зменшуватиметься завдяки підтримці Європи та нарощуванню власного виробництва.

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Про це майор запасу Збройних сил України і військовий аналітик сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.

Відповідаючи на питання про те, скільки Україна протримається без допомоги США у протистоянні російській агресії, Олексій Гетьман погодився з припущеннями чеських партнерів, що боєприпасів може вистачити до осені.

"До осені, як мінімум, нам вистачить. Можливо, до кінця року", — сказав майор запасу.

Він зазначив, що не обов'язково допомога США для України припиниться повністю. Крім того, натомість можуть зрости обсяги постачання озброєнь з країн Європи та виробництва українського оборонно-промислового комплексу.

"Понад 40%, майже половину наших потреб, ми забезпечуємо шляхом своєї зброї. Припустимо, що найближчим часом ці 40% перетворяться на 50%. Тобто за великим рахунком, ми можемо воювати власною зброєю", — зазначив Гетьман.

Військовий аналітик пояснив, що за таких умов частка допомоги США, Європейського Союзу та Великої Британії складе 50%, із них американське озброєння складатиме близько 25-30%.

"Американська частка буде зменшуватися коштом збільшення європейської допомоги й виробництва нашої власної зброї. Коли допомога від США становитиме 10-15%, усі ультиматуми від США ми зможемо взагалі не приймати, адже це не той відсоток, який дає право щось диктувати", — сказав Олексій Гетьман.

Військова допомога США Україні

4 березня видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що президент США Дональд Трамп віддав наказ зупинити військову допомогу Україні.

11 березня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса офіційно повідомив, що США відновили військову допомогу українській армії.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 9 квітня заявляв, що Київ готовий купити великий пакет зброї США, зокрема необхідні для захисту цивільного населення системи протиповітряної оборони.

Під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі журналісти попросили Дональда Трампа прокоментувати пропозицію Володимира Зеленського продати Україні ракети для Patriot. Американський лідер відповів, що не варто "починати війну проти когось більшого у 20 разів".

Медіа ABC 29 квітня писало, що США гальмують передачу Україні австралійських танків M1A1 Abrams, які мали бути відправлені в межах пакета допомоги на 245 млн доларів пів року тому.