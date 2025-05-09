ВС РФ готовят масштабную ракетную атаку по Украине, – посольство США

Посольство США в Киеве получило данные о значительной авиационной атаке войск России по целям в Украине в ближайшие несколько дней.

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Об этом говорится на сайте дипучреждения.

Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми и немедленно идти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

"Имейте запасы воды, еды и лекарств. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следуйте указаниям украинских властей и спасателей", — советуют дипломаты.

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