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ВС РФ готовят масштабную ракетную атаку по Украине, – посольство США
Посольство США в Киеве получило данные о значительной авиационной атаке войск России по целям в Украине в ближайшие несколько дней.
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Об этом говорится на сайте дипучреждения.
Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми и немедленно идти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
"Имейте запасы воды, еды и лекарств. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следуйте указаниям украинских властей и спасателей", — советуют дипломаты.
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