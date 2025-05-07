Дроны над Москвой и другими городами: в небе над РФ летало более 500 БПЛА, – Минобороны

Массированный налет ударных дронов по территории России 7 мая стал рекордным за время большой войны. Военные чиновники отчитались об "уничтожении" 524 БПЛА самолетного типа.

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Подробности атаки сообщило Министерство обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным министерства, уничтожили также пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS производства США.

Авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия ВС РФ якобы поразили места запуска БПЛА, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 149 районах, заявило Минобороны.

Известно, что во время массированной атаки БПЛА были поражены военные аэродромы и важные заводы в Саранске, Туле и в Подмосковье.

Из-за запуска БПЛА российские власти ограничивали работу аэропортов. Атака повлияла на вылеты минимум 350 рейсов. С 16:00 6 мая по 8:00 7 мая во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 рейсов задержаны более чем на час.

Кроме этого, в Шереметьево отменили вылет около 40 рейсов и прилет 60 рейсов, задержаны как минимум 50. Из Домодедово отменили около 20 вылетов.

Россия запустила по Украине около 200 БПЛА

Отметим, что российская армия выпустила по Украине в ночь на 7 мая 187 ударных и пять баллистических ракет, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские силы ПВО уничтожили 81 дрон, а еще 64 беспилотника были локационно потеряны. Также враг применил для ударов пять баллистических ракет "Искандер-М" или KN23.

"Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной", — уточнил он.

Напомним, дроны в Саранске повредили заводы "Сарансккабель" и "Оптиковолоконные Системы". Данные предприятия более 20 лет производят оптоволоконную продукцию для ВС РФ.

Фокус ранее писал о создании в Украине подводных дронов-носителей. Такие аппараты способны увеличить дальность применения ударных БПЛА.