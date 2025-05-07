Дрони над Москвою та іншими містами: у небі над РФ літало понад 500 БпЛА, — Міноборони

Масований наліт ударних дронів по території Росії 7 травня став рекордним за час великої війни. Військові чиновники відзвітували про "знищення" 524 БпЛА літакового типу.

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Подробиці атаки повідомило Міністерство оборони Росії.

Засоби протиповітряної оборони (ППО), за даними міністерства, знищили також п'ять керованих ракет великої дальності "Нептун", шість керованих авіабомб JDAM і два реактивні снаряди HIMARS виробництва США.

Авіація, ударні безпілотники, ракети й артилерія ЗС РФ нібито уразили місця запуску БпЛА, об'єкти інфраструктури військових аеродромів, склади зберігання безекіпажних катерів і боєприпасів, а також пункти тимчасової дислокації ЗСУ і найманців у 149 районах, заявило Міноборони.

Відомо, що під час масованої атаки БпЛА були уражені військові аеродроми і важливі заводи в Саранську, Тулі та в Підмосков'ї.

Через запуск БпЛА російська влада обмежувала роботу аеропортів. Атака вплинула на вильоти щонайменше 350 рейсів. Із 16:00 6 травня до 8:00 7 травня у "Внуково" скасували приблизно 50 рейсів, ще 45 рейсів затримали більш ніж на годину.

Крім цього, у Шереметьєво скасували виліт майже 40 рейсів і приліт 60 рейсів, затримано щонайменше 50. Із Домодєдово скасували приблизно 20 вильотів.

Росія запустила по Україні майже 200 БпЛА

Зазначимо, що російська армія випустила по Україні в ніч на 7 травня 187 ударних дронів та п'ять балістичних ракет, розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські сили ППО знищили 81 дрон, а ще 64 безпілотники були локаційно втрачені. Також ворог застосував для ударів п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або KN23.

"Дві балістики сьогодні були збиті протиповітряною обороною", — уточнив він.

Нагадаємо, дрони в Саранську пошкодили заводи "Сарансккабель" і "Оптиковолоконные Системы". Ці підприємства понад 20 років виробляють оптоволоконну продукцію для ЗС РФ.

Фокус раніше писав про створення в Україні підводних дронів-носіїв. Такі апарати здатні збільшити дальність застосування ударних БпЛА.