В Україні створюють підводний дрон-носій БПЛА: військовий розкрив, як працюють "матки"

В Україні створюють повітряні, надводні і навіть підводні дрони-носії, які збільшують дальність застосування БПЛА.

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Подробиці "Українському радіо" розповів командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик.

"Матки" або "носії" — це безпілотники, які доставляють дрони-камікадзе ближче до цілей. Це допомагає вражати ворожі об'єкти в сучасних умовах, коли на передовій виникають серйозні перешкоди.

Дрони-матки доставляють на 40-80 км ударні дрони, які потім від'єднуються і виконують бойові завдання. За словами Валерія Боровика, залежно від поставлених завдань і систем зв'язку, носій може долати і 1000 км. Таким чином ударні дрони можуть долітати набагато далі звичайного, використовуючи заряд акумулятора.

Безпілотні носії мають досить великі розміри, тому їх добре видно силам ППО. Однак якщо вони летять досить високо, їх складно знищити за допомогою мобільних вогневих груп.

Крім літаючих, уже зараз українські війська використовують надводні носії, а в майбутньому мають з'явитися і підводні.

"Зараз ми займаємося розробкою підводного дрона такого типу. Це серйозний виклик, оскільки необхідно мати хорошу координацію і систему управління такими дронами", — поділився військовий.

Раніше стало відомо, що 3 травня українські морські дрони Magura-7 збили винищувачі Су-30 вартістю близько $50 млн. Таке завдання під час атаки об'єктів ЗС РФ у Новоросійську виконав спецпідрозділ Group 13 ГУР МО.

Як пізніше розповів керівник ГУР Кирило Буданов, Magura-7 використовували ракети AIM-9 Sidewinder. Це перший у світовій історії випадок, коли морський безпілотник збив літак.