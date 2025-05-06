В Украине создают подводный дрон-носитель БПЛА: военный раскрыл, как работают "матки"

В Украине создают воздушные, надводные и даже подводные дроны-носители, которые увеличивают дальность применения БПЛА.

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Подробности "Украинскому радио" рассказал командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик.

"Матки" или "носители" — это беспилотники, которые доставляют дроны-камикадзе ближе к целям. Это помогает поражать вражеские объекты в современных условиях, когда на передовой возникают серьезные препятствия.

Дроны-матки доставляют на 40-80 км ударные дроны, которые затем отсоединяются и выполняют боевые задания. По словам Валерия Боровика, в зависимости от поставленных задач и систем связи, носитель может преодолевать и 1000 км. Таким образом ударные дроны могут долетать гораздо дальше обычного, используя заряд аккумулятора.

Беспилотные носители имеют довольно крупные размеры, поэтому хорошо видны силам ППО. Однако если они летят достаточно высоко, их сложно уничтожить с помощью мобильных огневых групп.

Помимо летающих, уже сейчас украинские войска используют надводные носители, а в будущем должны появиться и подводные.

"Сейчас мы занимаемся разработкой подводного дрона такого типа. Это серьезный вызов, поскольку необходимо иметь хорошую координацию и систему управления такими дронами", — поделился военный.

Ранее стало известно, что 3 мая украинские морские дроны Magura-7 сбили истребители Су-30 стоимостью около $50 млн. Такую задачу во время атаки объектов ВС РФ в Новороссийске выполнило спецподразделения Group 13 ГУР МО.

Как позже рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, Magura-7 использовали ракеты AIM-9 Sidewinder. Это первый в мировой истории случай, когда морской беспилотник сбил самолет.