Массовая атака дронов на РФ: поражены несколько ключевых оборонных предприятий, детали (фото, видео)

В ночь на 7 мая произошла атака дронов на несколько военных объектов РФ. Под ударом были одни из ключевых для российской оборонной промышленности заводов в Саранске и Туле, а также аэродром в Кубинке под Москвой, где базируются истребители МиГ-29 и Су-27.

Related video

Об атаке на важные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"В России атакованы важные предприятия ВПК, а Москва снова ударила по гражданской инфраструктуре наших городов, убив людей", — отметил Коваленко.

Атака дронов на Саранск

Опасность применения БПЛА в Саранске в 5:27 объявил глава республики Мордовия Артем Здунов.

Кадры пожара в городе опубликовал российский Telegram-канал Astra, отметив, что огонь вспыхнул в районе завода Химмаш. Впоследствии читатели медиа сообщили, что атака БПЛА на столицу республики Мордовия Саранск вызвала два пожара, в частности снова под ударом оказался завод "Оптиковолоконные системы", в нескольких километрах от которого расположены также Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика". АО "Оптиковолоконные системы" является первым и единственным в РФ предприятием по производству оптического волокна, пишут в Telegram-канале Astra.

В Саранске подвергся атаке единственный в РФ завод по производству оптического волокна Фото: Exilenova+

Авторы Telegram-канале Exilenova+ отметили, что атакованные в Саранске заводы "Сарансккабель" и "Оптиковолоконные Системы" более 20 лет производят кабельную и оптоволоконную продукцию для российского вооружения. Также в канале напомнили, что ранее предприятие "Оптиковолоконные системы", производственные мощности которого достигают 4 млн км оптического волокна в год, подверглось атаке БПЛА 5 апреля.

Администрация городского округа Саранск в 7 утра объявила, что 7 мая в городе отменяются занятия в детсадах, школах и учреждениях высшего образования.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил поражение в Саранске завода оптоволоконных систем и отметил, что он является ключевым для современной военной связи в российской оборонной промышленности.

"Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне", — рассказал Коваленко.

Атака БПЛА на оборонные предприятия в Туле

Медиа Astra в Telegram также писало о пожарах в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, входящих в госкорпорацию "Ростех", после атаки БПЛА на Тулу.

Местные жители сообщали о дыме на улице Щегловская засека, где расположено АО "Конструкторское бюро приборостроения", разрабатывающее высокоточное управляемое оружие. На той же улице на расстоянии около километра находится и научно-производственное объединение СПЛАВ, специализирующееся на разработке реактивных систем залпового огня.

"В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" — один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине", — отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Он добавил, что атаке подвергся и "СПЛАВ", который разрабатывал реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч" и является одним из приоритетных производств для армии РФ.

Дроны атаковали авиабазу в Кубинке

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщал также о пожаре на авиабазе в городе Кубинка, что на расстоянии 63 км от Москвы, и публиковал снятые местными жителями кадры дроновой атаки.

В подмосковной Кубинке подверглась атаке БПЛА авиабаза истребителей МиГ-29 и Су-27 Фото: Крымский ветер

В Telegram-канале Exilenova+ также опубликовали кадры атаки БПЛА на Кубинку и спутниковые снимки аэродрома и отметили, что на этом объекте базируются истребители МиГ-29 и Су-27.

Напомним, вечером 6 мая дроны атаковали Москву, жители Подмосковья также сообщали о взрывах. Во время атаки в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске исчез мобильный интернет.

СМИ 6 мая писали, что Силы обороны Украины могут атаковать Россию на День Победы 9 мая, однако целью будет не Москва, потому что российская столица в этот день будет иметь усиленную противовоздушную оборону.