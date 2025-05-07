Дроны атаковали Москву: в РФ пропал интернет, людей не выпускают из самолетов (видео)

К вечеру 6 мая ударные беспилотники атаковали столицу России — Москву, а взрывы были слышны даже в Подмосковье.

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Об атаке на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.

Впоследствии он уточнил, что уничтожены еще три дрона, которые летели на Москву.

В то же время российское пропагандистское издание Mash сообщило, что атака БПЛА на Москву спровоцировала коллапс в российских столичных аэропортах.

"Рейсы, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, перенаправляли в ближайшие города. Людей держали в самолетах по несколько часов без еды", — говорится в сообщении.

Также людей не выпускают из самолетов в Тамбове, Казани и Нижнекамске. А в Аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Всего в аэропортах Москвы задерживается на вылет по меньшей мере 31 рейс.

"18 самолетов ждут разрешения на взлет в Шереметьево. 25 кружат в небе в ожидании посадки. Еще 24 отправили на запасные аэродромы. В аэропорту Внуково задерживаются 13 рейсов. Еще пять отменили. Сайт авиагавани Домодедово лежит", — отметили российские медиа.

Кроме того, по сообщениям росСМИ, из-за отсутствия интернета перестали работать банкоматы и службы доставки.

"Мобильный интернет отключили в Туле, Ярославле, Твери, Саранске и Курске. Там не работают терминалы оплаты, валидаторы в общественном транспорте, онлайн-табло, банкоматы и доставка", — говорится в сообщениях.

Воздушная тревога объявлена также в Севастополе и Краснодарском крае.

"Морской транспорт в Севастополе приостановил работу, Крымский мост закрыт", — отмечают пропагандисты.

Напомним, вечером 6 мая российскую столицу уже атаковали неизвестные дроны.

В этот же день The Washington Post обнародовала материал, в котором говорится о том, что Украина может атаковать Россию на День Победы, но не Москву.