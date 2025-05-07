Дрони атакували Москву: в РФ зник інтернет, людей не випускають з літаків (відео)

Надвечір 6 травня ударні безпілотники атакували столицю Росії — Москву, а вибухи було чутно навіть у Підмосков'ї.

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Про атаку на Москву повідомив мер міста Сергій Собянін.

"Сьогодні протягом усього дня ППО Міноборони відбиває атаки ворожих безпілотників. Наразі знищено ще два безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — написав Собянін.

Згодом він уточнив, що знищено ще три дрони, які летіли на Москву.

Водночас російське пропагандистське видання Mash повідомило, що атака БПЛА на Москву спровокувала колапс у російських столичних аеропортах.

"Рейси, що летіли в Шереметьєво, Внуково і Домодєдово, перенаправляли в найближчі міста. Людей тримали в літаках по кілька годин без їжі", — йдеться у повідомленні.

Також людей не випускають із літаків у Тамбові, Казані та Нижньокамську. А в Аеропорту Сочі введено обмеження на прийом і випуск літаків.

Загалом в аеропортах Москви затримується на виліт щонайменше 31 рейс.

"18 літаків чекають дозволу на зліт у Шереметьєво. 25 кружляють у небі в очікуванні посадки. Ще 24 відправили на запасні аеродроми. В аеропорту Внуково затримуються 13 рейсів. Ще п'ять скасували. Сайт авіагавані Домодєдово лежить", — наголосили російські медіа.

Крім того, за повідомленнями росЗМІ, через відсутність інтернету перестали працювати банкомати й служби доставки.

"Мобільний інтернет відключили в Тулі, Ярославлі, Твері, Саранську та Курську. Там не працюють термінали оплати, валідатори в громадському транспорті, онлайн-табло, банкомати і доставка", — йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що місцеві мешканці скаржилися на перебої з 11 ранку, проте остаточно підключення зникло ближче до 19:00. За словами адміністрації Ярославля, це сталось через небезпеку атаки БПЛА на регіон.

Повітряну тривогу оголошено також в Севастополі та Краснодарському краї.

"Морський транспорт у Севастополі призупинив роботу, Кримський міст закрито", — зазначають пропагандисти.

Нагадаємо, ввечері 6 травня російську столицю вже атакували невідомі дрони.

У цей же день The Washington Post оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що Україна може атакувати Росію на День Перемоги, але не Москву.