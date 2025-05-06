Україна може атакувати Росію на День Перемоги, але не Москву, — WP

Попри нещодавню серію атак безпілотників на Москву і певну тривогу в російській столиці, українські чиновники відкидають можливість будь-яких атак на святкування Дня Перемоги в Росії цього тижня.

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Про це пише The Washington Post.

Як йдеться у повідомленні, у п'ятницю, 9 травня, Росія відзначатиме 80-ту річницю капітуляції нацистської Німеччини у Другій світовій війні, і президент Володимир Путін прийме більше десятка іноземних лідерів з дружніх країн, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна. У Росії посилилися припущення, що Україна може скористатися нагодою, щоб поставити Кремль у незручне становище перед його союзниками.

Високопоставлений представник Сил оборони України, однак, сказав, що така спроба є малоймовірною через низькі шанси на успіх.

"Як ви бачите, вони перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не буде успішною", — сказав він на умовах анонімності через делікатність питання. "Можливо, можуть бути українські атаки на інші регіони, але не на Москву".

Інший представник оборонного відомства додав, що напад на захід на Красній площі, на якому мають бути присутні китайські, індійські і навіть європейські чиновники, загрожує російською відплатою і може розлютити Вашингтон. Чиновник назвав припущення про те, що Україна планує атаку, "хайпом".

Нагадаємо, Кремль хоче залучити до параду у Москві іноземних військових. Україна закликала іноземні держави утриматись від участі їхніх сил у московському параді. Особливий акцент зробили на країнах, які декларують нейтральність у питанні російсько-української війни та послідовно займають відповідну позицію у міжнародному полі.

Фокус також писав, що Міністерство зовнішніх справ Російської Федерації оголосило про готовність почати перемир'я на російсько-українській війні. Росіяни заявили, що не стрілятимуть протягом трьох днів, поки святкуватимуть 9 травня.