Пожары на заводах и авиаколлапс в Москве: что известно о последствиях налета дронов на РФ (фото, видео)

В ночь на 7 мая состоялся массовый налет дронов на ряд российских городов, во время которого были поражены военные аэродромы и важные для обеспечения оккупантов вооружением заводы в Саранске, Туле и под Москвой. Фокус собрал все, что известно о результатах атаки беспилотников на вражеские объекты оборонной промышленности.

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Во время атаки дронов поражения получили ключевые заводы для российской оборонной промышленности в Саранске и Туле и два военных аэродрома в Калужской и Московской области.

Глава Мордовии Артем Здунов объявлял "беспилотную опасность" в столице республики Саранске в 5:27 7 мая. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА еще в 13:09 6 мая, а в 8:34 сообщал, что опасность сохраняется, и на момент публикации материала не сообщал о ее отбое.

В пресс-службе российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что из-за введенных 7 мая с 1:00 до 5:30 временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы или задержали вылет. Российское медиа Astra со ссылкой на очевидцев писало о "коллапсе" в московских аэропортах на фоне атаки БПЛА.

Российский провоенный Z-блогер в Telegram-канале "Воевода вещает" заявил, что атака дронов в ночь на 7 мая была "самой массовой" и по РФ запустили 447 дальнобойных беспилотных летательных аппаратов и ракет. В то же время украинское и российское командование на момент публикации материала не комментировали налет беспилотников на военные объекты в РФ.

В Саранске может остановиться завод оптоволоконных систем в Саранске

Российский Telegram-канал Astra обнародовал фото и видео последствий атаки БПЛА на Саранск и сообщил со ссылкой на местных жителей о пожаре в районе завода "Оптиковолоконные системы". По словам авторов канала, он является первым и единственным предприятием в РФ, производящим оптическое волокно.

В сети публикуют кадры пожара в Саранске после атаки БПЛА Фото: Exilenova+ В Саранске поражен завод оптоволоконных систем Фото: ASTRA

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что в Саранске во время налета дронов существенно пострадал завод оптоволоконных систем, и это может привести к остановке его работы.

"Оптоволокно — это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном", — отметил он.

Атака дронов на РФ: под ударом были заводы в Туле

Telegram-канал Astra также показал утром 7 мая кадры пожара в Туле и передал сообщения местных жителей о том, что горят два крупных предприятия российской оборонной промышленности: АО "Конструкторское бюро приборостроения" и научно-производственное объединение "СПЛАВ" (НПО "СПЛАВ").

Андрей Коваленко отмечал, что АО "Конструкторское бюро приборостроения" является одним из флагманов военно-промышленного комплекса РФ. Оно разрабатывает современные системы вооружений, в частности противотанковые комплексы, боевые модули и стрелковое оружие, которые активно используются оккупантами в войне против Украины. "СПЛАВ" в свою очередь является главным разработчиком реактивных систем залпового огня для российской армии — это научно-производственное объединение создало "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые россияне используют на передовой и для обстрелов российских городов.

Поражены два аэродрома ВС РФ

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также подтвердил поражение беспилотниками двух российских аэродромов, а именно:

аэродром "Шайковка" в Калужской области, где хранятся ракеты, в частности Х-22, и базируются где базируются бомбардировщики Ту-22м3;

авиабаза "Кубинка" недалеко от Москвы, на которой базируются истребители Су-27 и МиГ-29.

В проукраинском Telegram-канале "Exilenova+" проанализировали спутниковые снимки и отметили, что на аэродроме "Шайковка" загорелись цистерны с авиационным топливом и склад горюче-смазочных материалов.

В Московской области атакована авиабаза "Кубинка" Фото: Крымский ветер БПЛА атаковали аэродром "Шайковка" в Калужской области Фото: Крымский ветер

Z-блогер, летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов в своем телеграм-канале Fighterbomber написал, что БПЛА атаковали аэродром "Кубинка" под Москвой, где базируются пилотажные группы "Русские Витязи и "Стрижи" и заявил, что таким образом Украина "пытается испортить парад" в Москве ко Дню победы 9 мая.

Летчик ВС РФ прокомментировал атаку БПЛА на аэродром в Кубинке под Москвой

Напомним, российские медиа 7 мая писали, что президент РФ Владимир Путин дал приказ ударить "Орешником" по Киеву в случае "провокаций на парадах" в Москве 9 мая. Аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что это может свидетельствовать о подготовке провокаций самим Кремлем.