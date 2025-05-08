"Сами объявили, сами нарушают": РФ не придерживается путинского "перемирия" до 9 мая, — ЦПД

С начала суток 8 мая ВС РФ нарушают трехдневное "перемирие" ко Дню победы, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, которое должно было начаться в полночь. Оккупанты нанесли авиаудары по Сумской области и продолжают боевые действия на востоке и в Харьковской области.

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Об этом говорит в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

ЦПД сообщает о нарушении перемирия ко Дню победы со стороны ВС РФ Фото: скриншот

"Россия нарушает самопровозглашенное "перемирие", обстреливая Сумщину, а также на фронте Востока, Харьковщины. Сами объявили, сами же и нарушают", — написал руководитель ЦПД.

Во время "перемирия" к 9 мая РФ ударила по Сумской области

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 8 мая сообщили, что с начала текущих суток в украинском небе не было зафиксировано ударных беспилотных летательных аппаратов или ракет. Однако в пресс-службе ВС ВСУ отметили, что после начала объявленного Путиным "перемирия" ко Дню победы в течение ночи враг активно применял тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб в Сумской области.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что утром 8 мая россияне нанесли авиаудары по территории Белопольской громады. Один жилой дом был полностью разрушен обстрелами, еще три получили повреждения, также пострадали семь хозяйственных построек. Под завалами спасатели обнаружили пострадавшую женщину — ее деблокировали и передали медикам.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате вражеского ничего обстрела занялись пожары в трех жилых домах. Погиб один гражданский человек.

От обстрела РФ утром 8 мая в Белопольской громаде пострадала женщина Фото: ГСЧС РФ обстреляла Белопольскую общину Сумской области утром 8 мая Фото: ГСЧС

"Перемирие" до 9 мая: детали

Российский президент Владимир Путин объявил перемирие ко Дню победы 28 апреля. По его словам, с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая российская сторона должна прекратить все боевые действия, и если Украина нарушит режим тишины, ВС РФ "дадут адекватный и эффективный ответ".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина о перемирии в Украине на 9 мая "театральной постановкой" и предложил взамен установить прекращение огня минимум на 30 дней.

Фокус на утро 8 мая собирал информацию о российских обстрелах украинских городов в первые часы "перемирия" Путина. В частности оккупанты ударили по многоэтажному дому в городе Константиновка Донецкой области и обстреливали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.

Пасхальное "перемирие": РФ также нарушала режим тишины

Ранее Путин объявлял "пасхальное перемирие" 19 апреля. Он заявлял, что с 18:00 до 00:00 в ночь с 20 на 21 апреля будут остановлены все боевые действия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко называл "перемирие" к Пасхе российской спецоперацией для обмана США и в 18:04 19 апреля отмечал, что огонь на всех направлениях не прекратился.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 20 апреля доложил, что по состоянию на 6 утра ВС РФ нарушали условия тишины неоднократно на разных направлениях фронта, в частности пять штурмовых действий и 59 обстрелов.