"Самі оголосили, самі порушують": РФ не дотримується путінського "перемир'я" до 9 травня, — ЦПД

Від початку доби 8 травня ЗС РФ порушують триденне "перемир'я" до Дня перемоги, оголошене президентом РФ Володимиром Путіним, яке мало розпочатися опівночі. Окупанти завдали авіаударів по Сумській області та продовжують бойові дії на сході та в Харківській області.

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Про це говорить у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

ЦПД повідомляє про порушення перемир'я до Дня перемоги з боку ЗС РФ Фото: скриншот

"Росія порушує самопроголошене "перемир'я", обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу, Харківщини. Самі оголосили, самі ж і порушують", — написав керівник ЦПД.

Під час "перемир'я" до 9 травня РФ вдарила по Сумщині

В Повітряних силах Збройних сил України станом на 8:00 8 травня повідомили, що з початку поточної доби в українському небі не було зафіксовано ударних безпілотних літальних апаратів чи ракет. Однак в пресслужбі ПС ЗСУ зазначили, що після початку оголошеного Путіним "перемир'я" до Дня перемоги протягом ночі ворог активно застосовував тактичну авіацію для скидання керованих авіабомб в Сумській області.

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що вранці 8 травня росіяни завдали авіаударів по території Білопільської громади. Один житловий будинок було повністю зруйновано обстрілами, ще три зазнали пошкоджень, також постраждали сім господарських будівель. Під завалами рятувальники виявили постраждалу жінку — її деблокували та передали медикам.

За інформацією пресслужби ДСНС, внаслідок ворожого нічого обстрілу зайнялися пожежі в трьох житлових будинках. Загинула одна цивільна людина.

Від обстрілу РФ вранці 8 травня у Білопільській громаді постраждала жінка Фото: ДСНС РФ обстріляла Білопільську громаду Сумської області вранці 8 травня Фото: ДСНС

"Перемир'я" до 9 травня: деталі

Російський президент Володимир Путін оголосив перемир'я до Дня перемоги 28 квітня. За його словами, з півночі з 7 на 8 травня до півночі з 10 на 11 травня російська сторона має припинити всі бойові дії, та якщо Україна порушить режим тиші, ЗС РФ "дадуть адекватну та ефективну відповідь".

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Путіна про перемир'я в Україні на 9 травня "театральною постановкою" та запропонував натомість встановити припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Фокус на ранок 8 травня збирав інформацію про російські обстріли українських міст у перші години "перемир'я" Путіна. Зокрема окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в місті Костянтинівка Донецької області та обстрілювали Сумщину керованими авіаційними бомбами.

Великодне "перемир'я": РФ також порушувала режим тиші

Раніше Путін оголошував "великоднє перемир'я" 19 квітня. Він заявляв, що з 18:00 до 00:00 в ніч з 20 на 21 квітня буде зупинено всі бойові дії.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко називав "перемир'я" до Великодня російською спецоперацією для обману США та о 18:04 19 квітня зазначав, що вогонь на всіх напрямках не припинився.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 20 квітня доповів, що станом на 6 ранку ЗС РФ порушували умови тиші неоднократно на різних напрямках фронту, зокрема п’ять штурмових дій та 59 обстрілів.