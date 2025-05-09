ЗС РФ готують масштабну ракетну атаку по Україні, — посольство США в Києві

Посольство США в Києві отримало дані про масштабну ракетну атаку військ Росії по цілях в Україні в найближчі кілька днів.

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Про це йдеться на сайті дипустанови.

Посольство рекомендує громадянам США бути готовими і негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

"Майте запаси води, їжі та ліків. У разі виникнення надзвичайної ситуації дотримуйтесь вказівок української влади та рятувальників", — радять дипломати.

Інших подробиць посольство США не надало.

Нагадаємо, Міноборони Росії звітувало про рекордний за час великої війни запуск дронів по території РФ. Сили ППО ЗС РФ нібито знищили 524 безпілотники літакового типу.

Український Центр протидії дезінформації повідомляв про порушення триденного перемир'я військами Росії. Окупанти завдали авіаударів по Сумській області та продовжують вести вогонь у Харківській області.