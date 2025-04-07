"Людей и техники не стало больше": насколько возможно масштабное наступление ВС РФ, — Гетьман

В последнее время в ряде источников появились сведения о подготовке армии РФ к наступлению, которое может начаться весной 2025 года. Однако это может быть скорее элементом информационно-психологического давления, чем отражением реального потенциала ВС РФ.

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В своем комментарии майор запаса и военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в настоящий момент на территории Украины сосредоточено около 600 тысяч российских военнослужащих, но этого недостаточно для полномасштабного наступления вдоль всей линии фронта, протяженностью около тысячи километров.

Алексей Гетьман о возможном наступлении ВС РФ в 2025 году (смотреть с 16:08)

Чтобы увеличить численность личного состава Вооруженных сил РФ с учетом потерь на фронте необходимо улучшить ситуацию с резервами, но для этого Москва должна пойти на масштабную мобилизацию. В этом контексте аналитик отметил, что мобилизационные возможности России в текущих условиях составляют около 30–35 тысяч человек в месяц. Это включает не только внутренний ресурс, но и иностранцев, в том числе бойцов из КНДР. Однако эти темпы набора, по словам Гетьмана, не покрывают текущие боевые потери, которые в среднем составляют около 1 250 человек в сутки, или порядка 37–38 тысяч в месяц.

"Хотя, кстати, закон о мобилизации в России действует еще с начала так называемой "специальной военной операции", но он юридически действует, практически его не применяли", — добавил эксперт.

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Согласно его оценке, российская армия не получила значительного прироста техники и личного состава по сравнению с летом 2024 года. Более того, обсуждаемое увеличение предельного возраста призыва до 30 лет, что даст дополнительно 160 тысяч солдат, не даст ощутимого эффекта в ближайшие месяцы, а если они и появятся на передовой, то не раньше конца мая.

"У них техники больше не стало, людей больше у них не стало, по сравнению с тем, что было, например, прошлым летом. То за счет чего они могут делать какие-то активные наступательные действия и с каким-то серьезным продвижением вглубь нашей территории? Пока это непонятно", — подчеркнул Гетьман.

Аналитик пояснил, что вначале новобранцы проходят три месяца подготовки, включая распределение по частям и курс молодого бойца, поскольку отправка на передовую необученного контингента при дефиците резервов нецелесообразна даже с военной точки зрения.

Напомним, немецкое издание ZDF сообщило, что Россия может привлечь военных из Северной Кореи к боям непосредственно на территории Украины.