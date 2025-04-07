"Людей и техники не стало больше": насколько возможно масштабное наступление ВС РФ, — Гетьман
В последнее время в ряде источников появились сведения о подготовке армии РФ к наступлению, которое может начаться весной 2025 года. Однако это может быть скорее элементом информационно-психологического давления, чем отражением реального потенциала ВС РФ.
В своем комментарии майор запаса и военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что в настоящий момент на территории Украины сосредоточено около 600 тысяч российских военнослужащих, но этого недостаточно для полномасштабного наступления вдоль всей линии фронта, протяженностью около тысячи километров.
Чтобы увеличить численность личного состава Вооруженных сил РФ с учетом потерь на фронте необходимо улучшить ситуацию с резервами, но для этого Москва должна пойти на масштабную мобилизацию. В этом контексте аналитик отметил, что мобилизационные возможности России в текущих условиях составляют около 30–35 тысяч человек в месяц. Это включает не только внутренний ресурс, но и иностранцев, в том числе бойцов из КНДР. Однако эти темпы набора, по словам Гетьмана, не покрывают текущие боевые потери, которые в среднем составляют около 1 250 человек в сутки, или порядка 37–38 тысяч в месяц.
"Хотя, кстати, закон о мобилизации в России действует еще с начала так называемой "специальной военной операции", но он юридически действует, практически его не применяли", — добавил эксперт.Важно
Согласно его оценке, российская армия не получила значительного прироста техники и личного состава по сравнению с летом 2024 года. Более того, обсуждаемое увеличение предельного возраста призыва до 30 лет, что даст дополнительно 160 тысяч солдат, не даст ощутимого эффекта в ближайшие месяцы, а если они и появятся на передовой, то не раньше конца мая.
"У них техники больше не стало, людей больше у них не стало, по сравнению с тем, что было, например, прошлым летом. То за счет чего они могут делать какие-то активные наступательные действия и с каким-то серьезным продвижением вглубь нашей территории? Пока это непонятно", — подчеркнул Гетьман.
Аналитик пояснил, что вначале новобранцы проходят три месяца подготовки, включая распределение по частям и курс молодого бойца, поскольку отправка на передовую необученного контингента при дефиците резервов нецелесообразна даже с военной точки зрения.
Напомним, немецкое издание ZDF сообщило, что Россия может привлечь военных из Северной Кореи к боям непосредственно на территории Украины.