РФ може здійснити масовану атаку по Україні із застосуванням "Орешніка", — Гетьман (відео)

Росія може готувати масштабну повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних дронів, ракет та навіть балістичної ракети "Орешнік".

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Про це в ефірі "Київ24" заявив військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Зокрема, попередження отримали й представники посольства США. Очікуються удари дронами, крилатими та балістичними ракетами. Олексій Гетьман зауважив, що мова йде не лише про прикордонні або прифронтові території, а про загрозу атаки й для центральних регіонів, включно з Києвом.

Зокрема, експерт зазначив про можливе використання при масованій атаці балістичної ракети "Орешнік". Він повідомив, що в районі базування цих ракет оголошено про припинення польотів, що часто свідчить про підготовку до пуску.

Хто такий Олексій Гетьман

Олексій Юрійович Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України, військовий аналітик. У 2012 та 2014 роках Гетьман намагався потрапити до Верховної Ради. Перший раз як самовисуванець, а другий – як мажоритарник від "Радикальної партії", обидва рази вибори програв. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступає як військовий експерт у ЗМІ та на телебаченні.

Він неодноразово робив різноманітні прогнози щодо війни в Україні. Зокрема, в серпні 2023 року аналітик розповідав, коли ЗСУ підійдуть до Криму. За його словами, ЗСУ протягом 3 тижнів мали вийти на узбережжя Азовського моря або на рубежі, які дають змогу взяти під вогневий контроль усе, що рухається, вздовж Азовського моря.

Майор запасу також анонсував наступ російських військ у кінці березня — на початку квітня 2025. До цього часу ЗС РФ, за його словами, намагались накопичити техніку та підготувати війська.

У квітні 2025 року Олексій Гетьман зазначив, що відомості про підготовку ворога може бути радше елементом інформаційно-психологічного тиску, ніж відображенням реального потенціалу ЗС РФ. Тоді він зазначав, що на території України було зосереджено приблизно 600 тисяч російських військовослужбовців, але цього недостатньо для повномасштабного наступу уздовж усієї лінії фронту протяжністю приблизно тисячу кілометрів.

Нещодавно Олексій Гетьман розповідав, що без допомоги США Сили оборони зможуть воювати щонайменше до осені 2025 року. За словами Гетьмана, американська частка в постачання озброєння українській армії зменшуватиметься завдяки підтримці Європи та нарощуванню власного виробництва.