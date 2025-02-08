ЗС РФ готуються до наступальної операції, яка триватиме до кінця 2025 року, — експерт

За словами Олексія Гетьмана, сам наступ повинен розпочатись орієнтовно у кінці березня — на початку квітня 2025. А наразі ЗС РФ намагаються накопичити техніку та підготувати війська.

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Інтенсивність бойових дій на фронті знизилась не тому, що Збройні сили України виснажили російську армію, а ознака того, що Москва готує затяжну наступальну операцію, яка триватиме від 6 до 9 місяців. Про це в коментарі телеканалу FREEDOM заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Головна причина (зниження інтенсивності бойових дій, — ред.) — це не виснаження російської армії, а все-таки її підготовка до можливих наступальних дій навесні цього року", — сказав Гетьман.

Він уточнив, що росіяни планують початок наступу орієнтовно на кінець березня — початок квітня.

"Вони готують тривалу наступальну операцію — вони самі кажуть, що розраховують її пів року до 9 місяців, тобто практично на весь 2025 рік. І це попри інформацію про можливі мирні переговори", — зазначив Гетьман.

За його словами, готуючись до наступальної операції, противник намагається підготувати війська, зокрема ті підрозділи, які зазнали великих втрат.

Крім того, ЗС РФ хочуть накопичити техніку та привести її у бойовий стан.

"Вірити у те, що ми їх так сильно побили, що вони не в змозі проводити далі бойові дії, було б дуже оптимістичним перебільшенням. У них як було більш ніж півмільйона людей на лінії фронту, так практично і залишилося", — підкреслив Гетьман.

Водночас експерт визнав, що наприкінці 2024 року у росіян почався від’ємний баланс не тільки по техніці, а й по живій силі, коли окупанти втрачають більше, ніж можуть поставити.

"В них йде зменшення, але їм вистачить сил і засобів для того, щоб проводити наступальні дії. Саме з цим пов’язане зниження їхніх наступальних дій", — наголосив Гетьман.

Нагадаємо, 7 лютого військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що росіяни намагаються накопичити живу силу, якої буде достатньо для штурму села Удачне Донецької області, але поки що марно.

У цей же день аналітики DeepState заперечили окупацію Торецька, про яку заявило Міноборони РФ.