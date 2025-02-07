Одним ударом — усіх командирів: ЗСУ знищили штаб ЗС РФ у Селидовому (фото)

Штаб російських окупантів знищено точним ударом Сил оборони України. Мова може йти про загибель командирів 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

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Після вдалого удару Збройних сил України по цілях в окупованому Селидовому стало відомо про загибель командирів. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Коли саме було завдано удару, не уточнюється. Журналіст показав фрагмент листування, у якому йдеться про ліквідацію всіх командирів 35-ї бригади ЗС РФ.

"У нашій бригаді траур. З життя пішли наші командири… Одним разом усіх. Весь штаб", — ідеться в тексті листування.

Також опубліковано фото прильоту по будівлі, де дислокувався штаб росіян. Вибух був досить потужним, постраждали навіть будинки в окрузі.

Зазначимо, що мова може йти про командирів 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Місце постійної дислокації підрозділу — Алтайський край Росії.

Нагадаємо, українські військові раніше говорили, що Селидове захищали близько 60 солдатів. ЗС РФ досить швидко оточили їх і довелося відступати.

Міноборони РФ удень 7 лютого заявило про повну окупацію Торецька. Однак українська ОСУВ "Хортиця" спростувала це і заявила про продовження боїв у міській забудові.