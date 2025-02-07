Одним ударом — всех командиров: ВСУ уничтожили штаб ВС РФ в Селидово (фото)

Штаб российских оккупантов уничтожен точным ударом Сил обороны Украины. Речь может идти о гибели командиров 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Related video

После удачного удара Вооруженных сил Украины по целям в оккупированном Селидово стало известно о гибели командиров. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Когда именно был нанесен удар, не уточняется. Журналист показал фрагмент переписки, в котором говорится о ликвидации всех командиров 35-й бригады ВС РФ.

"В нашей бригаде траур. Из жизни ушли наши командиры… Одним разом всех. Весь штаб", — говорится в тексте переписки.

Также опубликовано фото прилета по зданию, где дислоцировался штаб россиян. Взрыв был довольно мощным, пострадали даже дома в округе.

Отметим, что речь может идти о командирах 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Место постоянной дислокации подразделения — Алтайский край России.

Напомним, украинские военные ранее говорили, что Селидово защищали около 60 солдат. ВС РФ довольно быстро окружили их и пришлось отступать.

Минобороны РФ днем 7 февраля заявило о полной оккупации Торецка. Однако украинская ОСГВ "Хортица" опровергла это и заявила о продолжении боев в городской застройке.