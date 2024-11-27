"Ситуация очень критическая": во время штурмов РФ Селидово обороняли 60 бойцов, — CNN

Город Селидово, который Россия захватила в конце октябре, защищали всего шесть украинских позиций. То есть, по примерным расчетам, в данной операции участвовало всего около 60 солдат ВСУ.

Дефицит личного состава ощущается на Покровском направлении в Донецкой области уже несколько недель. Об этом CNN рассказали солдаты ВСУ.

"Ситуация очень критическая", — отметил командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным "Восток".

Восток

Восток, командир отряда беспилотников 15-го полка Национальной гвардии, действующий в районе Покровска Фото: CNN

По словам "Востока", в районе Покровска не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему, констатирует он, часто возникает ситуации, когда противнику удается проникать в уязвимые зоны.

Военнослужащие опасаются, отмечает CNN, что Россия, воспользовавшись случаем, может совершить значительный прорыв в Покровск.

Один из военнослужащих рассказал, что Селидово, ключевой город за пределами Покровска, взятый Россией в октябре, защищали всего шесть украинских позиций. То есть что в операции участвовало около 60 солдат. Они были быстро окружены и им пришлось отступить со значительными потерями.

Кащей и Котя

Кащей, снайпер-разведчик из 15-го полка Национальной гвардии Фото: CNN Котя, снайпер-разведчик 15-го полка Национальной гвардии Фото: CNN

"Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть", — сказал снайпер-разведчик с позывным "Кащей", предположив, что в "один прекрасный момент" российское командование решит бросить на штурм Покровска всех имеющихся в том направлении солдат.

Враг может зайти очень далеко, — продолжил он, так как никто не хочет защищать позиции с земли, в связи с высокой вероятностью погибнуть.

"У меня нет людей. Я чертовски одинок. Я чертовски устал", — рассказал еще один снайпер-разведчик с позывным "Котя".

"Я люблю свою работу, но нам нужны и другие молодые люди, которые тоже будут любить эту работу. Наша страна проснулась, но люди в ней — нет", — считает он.

Командир отряда беспилотников "Восток" признался, что его направили в этот район еще в августе.

"За это время мы ни разу не выезжали на полигоны и не пополняли личный состав", — сказал он, добавив, что россияне постоянно тренируются, у них есть ротации и пополнение личного состава.

Россияне наступают на Покровск в нескольких направлениях. Один удар направляется на юг, к Курахово, где украинские войска рискуют быть отрезанными в котле. Другие штурмовые отряды продвигаются к Покровску, а пехотные подразделения, иногда состоящие всего из нескольких человек ищут бреши в обороне ВСУ.

Ситуация на фронте

Фото: DeepStateMAP

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба от 27 ноября, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого и Чумацкого. Силы обороны уже отразили 11 атак противника.

Всего на фронте за сегодня уже произошло 102 боевых столкновений.

Напомним, украинский боец в ближнем бою дал решительный отпор шестерым россиянам.

Reuters отмечало, что российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с момента начала вторжения в 2022 году. Только за последний месяц путинская армия заняла территорию размером с половину Лондона.