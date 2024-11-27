"Ситуація дуже критична": під час штурмів РФ Селидове обороняли 60 бійців, — CNN

Місто Селидове, яке Росія захопила наприкінці жовтня, захищали всього шість українських позицій. Тобто, за приблизними розрахунками, у цій операції брали участь лише близько 60 солдатів ЗСУ.

Дефіцит особового складу відчувається на Покровському напрямку в Донецькій області вже кілька тижнів. Про це CNN розповіли солдати ЗСУ.

"Ситуація дуже критична", — зазначив командир підрозділу безпілотників 15-ї Національної гвардії України з позивним "Схід".

Схід

Схід, командир загону безпілотників 15-го полку Національної гвардії, що діє в районі Покровська Фото: CNN

За словами "Східа", у районі Покровська не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому, констатує він, часто виникають ситуації, коли противнику вдається проникати в уразливі зони.

Військовослужбовці побоюються, зазначає CNN, що Росія, скориставшись нагодою, може здійснити значний прорив у Покровськ.

Один із військовослужбовців розповів, що Селидове, ключове місто за межами Покровська, взяте Росією в жовтні, захищали всього шість українських позицій. Тобто в операції брало участь близько 60 солдатів. Вони були швидко оточені і їм довелося відступити зі значними втратами.

Кащей і Котя

Кащей, снайпер-розвідник із 15-го полку Національної гвардії Фото: CNN Котя, снайпер-розвідник 15-го полку Національної гвардії Фото: CNN

"Я не можу точно сказати, скільки в нас часу, якщо він узагалі є", — сказав снайпер-розвідник із позивним "Кащей", припустивши, що в "один прекрасний момент" російське командування вирішить кинути на штурм Покровська всіх наявних у тому напрямку солдатів.

Ворог може зайти дуже далеко, — продовжив він, тому що ніхто не хоче захищати позиції з землі, у зв'язку з високою ймовірністю загинути.

"У мене немає людей. Я до біса самотній. Я до біса втомився", — розповів ще один снайпер-розвідник із позивним "Котя".

"Я люблю свою роботу, але нам потрібні й інші молоді люди, які теж будуть любити цю роботу. Наша країна прокинулася, але люди в ній — ні", — вважає він.

Командир загону безпілотників "Схід" зізнався, що його направили в цей район ще в серпні.

"За цей час ми жодного разу не виїжджали на полігони і не поповнювали особовий склад", — сказав він, додавши, що росіяни постійно тренуються, у них є ротації та поповнення особового складу.

Росіяни наступають на Покровськ у кількох напрямках. Один удар спрямовується на південь, до Курахового, де українські війська ризикують бути відрізаними в котлі. Інші штурмові загони просуваються до Покровська, а піхотні підрозділи, які інколи складаються лише з кількох людей, шукають проломи в обороні ЗСУ.

Ситуація на фронті

Фото: DeepStateMAP

Як ідеться в оперативній інформації Генерального штабу від 27 листопада, ситуація на фронті залишається складною і напруженою. Від початку доби на Покровському напрямку противник уже здійснив 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Сили оборони вже відбили 11 атак противника.

Загалом на фронті за сьогодні вже відбулося 102 бойових зіткнення.

Нагадаємо, український боєць у ближньому бою дав рішучу відсіч шістьом росіянам.

Reuters зазначало, що російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з моменту початку вторгнення у 2022 році. Тільки за останній місяць путінська армія зайняла територію розміром із половину Лондона.