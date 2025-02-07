Чи захоплений Торецьк: ОСУВ "Хортиця" заявляє про продовження боїв у міській забудові (карта)

Угруповання військ "Хортиця" заявляє про опір ЗСУ в Торецьку силам агресора, які переважають у рази. Проєкт DeepState констатує втрату центру міста, безпілотники доставляють провізію українським підрозділам.

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Бої в Торецьку Донецької області тривають у міській забудові. Російські війська повністю не окупували місто і зараз активно штурмують позиції Збройних сил України (ЗСУ), розповів "Суспільному" речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

Противник, за його даними, всіма силами і засобами "тисне" на цьому напрямку. Сили оборони України чинять опір силам агресора, що переважають у рази, і завдають нищівних втрат в особовому складі та техніці, повідомив військовий.

Станом на 16:00 велися чотири бойові зіткнення, вранці на Краматорському і Торецькому напрямках ЗС РФ за підтримки артилерії і БПЛА проводили штурм позицій ЗСУ біля Диліївки і в Часовому Яру.

Південніше Часового Яру ворог намагався розвинути наступ із застосуванням бронетехніки, але по заздалегідь виявленій колоні ЗСУ завдали точного удару. Знищено танк і бойову бронемашину, ще дві бойові бронемашини пошкоджено.

"Триває виявлення і знищення залишків ворожого десанту", — уточнив Волошин.

Аналітики проєкту DeepState також заявили про продовження міських боїв у Торецьку. Сили оборони України продовжують оборонну операцію, бої точаться в мікрорайоні Забалка, північних і західних околицях. Практично весь центр міста зайняли росіяни, зауважила команда.

Військові ЗСУ тримають оборону в Торецьку, провізію їм доставляють безпілотники

"На жаль, люди змушені споживати ворожі джерела через недостатню довіру до власних офіційних. Досі суспільство не поінформували про втрату Курахового та Великої Новосілки, що викликає багато запитань до тих, хто формує офіційну комунікацію", — додали аналітики.

Бійці бригади "Хижак" патрульної поліції повідомили, що тримають оборону в Торецьку, провізію їм доставляють безпілотники. До позицій окупантів залишилися лічені метри, кажуть захисники.

"Завдання — швидко забрати вантаж під прикриттям побратима. Підвал, окопні свічки та пильність 24/7 — такі будні українських захисників", — підсумували в поліції.

Нагадаємо, вдень 7 лютого Міноборони Росії заявило про повну окупацію Торецька. Наступ нібито провели 1-ша, 9-та і 132-га мотострілецькі бригади.

Тим часом російська армія просувається і на Покровському напрямку. Зафіксовано рух ЗС РФ в Успенівці Покровської міської громади.