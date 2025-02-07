На DeepState заперечили окупацію Торецька: які райони контролюють ЗСУ (карта)

ЗС РФ взяли під контроль центральні вулиці Торецька, підтвердили аналітики DeepState. Підрозділи ЗСУ продовжують тримати оборону на околицях, тому говорити про повну окупацію передчасно.

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Українцям не варто отримувати інформацію про ситуацію на полі бою з російських офіційних джерел, які заявили про окупацію Торецька Донецької області. У місті все ще перебувають бійці Збройних сил України (ЗСУ) і проводять вуличні бої. Про долю міста на Донбасі розповіли аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Повідомлення аналітиків про Торецьк з'явилось у мережі о 16:17, через кілька годин після заяви Міноборони Російської Федерації (РФ) про окупацію населеного пункту. На DeepState спростували заяву росіян. Згідно з даним аналітиків, у місті продовжуються вуличні бої, а ЗСУ тримають оборону в кількох кварталах. У дописі перелічують точки, які контролюють українці:

частина мікрорайону Забалка;

квартали на північних та західних околицях.

Водночас, ЗС РФ повністю контролюють центр міста, додали аналітики. Після цього вони почали дорікати українському командуванню, яке не у повному обсязі інформує українців про ситуацію на фронті. Наприклад, офіційно Генштаб і досі не підтвердив втрату Великої Новосілки та Курахового, зауважується у дописі.

Наступ РФ — ситуація в Торецьку

На карті DeepState можна побачити конфігурацію лінії фронту в Торецьку. Бачимо кілька кварталів, не захоплених росіянами, у Забалках (близько 0,53 кв. км). На північних та західних околицях ЗСУ контролюють сумарно близько 3,7 кв. км. Загальна площа міста — 62 кв. км, тобто ЗС РФ — на 94% території. Останні зміни, позначені аналітиками, стались 25-26 січня — ворог пройшов сотню метрів на півночі.

Наступ РФ - карта лінії боїв в Торецьку 6 лютого Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 7 лютого повідомив, що ЗС РФ на Торецькому напрямку провели вісім штурмів та запустили дев'ять авіабомб. Найбільша кількість атак ворога — під Покровськом (17).

Зазначимо, 7 лютого Міноборони РФ заявило про начебто окупацію Торецька. Російське командування відзвітувало, що на місто, в якому до вторгнення жило 20 тис. людей, наступали три бригади російської армії (1-а, 9-а, 132-а). Тим часом бійці підрозділів "Хижак" та "Еней" ЗСУ цього ж дня повідомили, як українські військові підірвали окупантів, які пробрались в середину будинку.

Раніше Фокус писав про те, яким чином підрозділи РФ пробираються в Торецьк. Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що ворог засилає диверсантів, які перевдягаються в цивільне та пробирається в тил. Після цього росіяни ставлять міни та чекають підходу основних сил, додав представник командування. Станом на 27 січня у місті перебувало ще 70 мешканців, заявив "Суспільному" начальник МВА Василь Чинчик.

Нагадуємо, зранку 7 лютого аналітики DeepState розповіли про просування росіян на Покровському напрямку.