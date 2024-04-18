"Навіть в Узбекистан або Білорусь": чиновникам РФ ускладнюють поїздки за кордон, — Reuters

За інформацією журналістів, ФСБ чинить тиск на співробітників російських міністерств, щоб вони взагалі не покидали Росію, навіть для відвідування "дружніх" країн.

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У Російській Федерації ускладнюють поїздки за кордон для деяких чиновників через побоювання, що інші країни можуть отримати доступ до державних таємниць. Про це пише Reuters із посиланням на дев'ять джерел.

За словами джерел, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) чинить тиск на офіційних осіб, зокрема на співробітників міністерств, щоб ті не покидали територію РФ, навіть для відвідування "дружніх країн".

Як зазначають у виданні, на Заході правила закордонних поїздок для осіб, які мають доступ до державних секретів, також є жорсткими, проте нинішні обмеження в РФ "дещо хаотичні".

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Джерела стверджують, що в Росії правила виїзду відрізняються для представників різних державних відомств.

"Ви взагалі нікуди не зможете поїхати, навіть в Узбекистан або Білорусь на травневі свята. Ви можете поїхати, тільки якщо у вас є дозвіл", — зазначив один зі співрозмовників агентства.

За словами джерел, основною причиною посилення правил виїзду є побоювання Кремля, що російських чиновників "можуть заманити в пастку і змусити видати секрети, що зачіпають національну безпеку". Ще одне побоювання стосується того, що офіційних осіб можуть затримати.

Одне джерело зазначило, що представникам уряду 2022 року неофіційно заборонили подорожувати. У середині 2023 року цей захід було ухвалено офіційно. Однак тепер аналогічні обмеження також стосуються представників усіх міністерств, допущених до державної таємниці.

У виданні зазначили, що визначення "державної таємниці" в РФ досить-таки широке, а після війни воно ще більше розширилося.

Джерело агентства в російському парламенті зазначило, що співробітникам нижньої палати Державної Думи Росії заборонено будь-які поїздки за кордон. Ця людина зазначила, що навіть не може поїхати в сусідню Білорусь.

Ще один чиновник повідомив журналістам, що співробітники МВС, ФСБ і Росгвардії можуть вирушити на відпочинок тільки в 14 країн. Це переважно пострадянські країни, а також Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. За словами чиновника, навіть поїздка до Китаю перебуває під питанням через проблеми з екстрадицією.

Інше джерело заявило, що носіям держтаємниці на кілька місяців заборонили подорожі як у недружні, так і в дружні країни, за винятком наявності вагомої причини — хвороби або похорону.

Інша людина заявила, що чиновникам Мінфіну РФ заборонили всі поїздки за кордон, крім ділових. За його словами, одному з чиновників довелося звільниться, коли стало відомо, що його син навчається у США.

Крім того, за словами співробітника однієї з російських держкомпаній, паспорти співробітників, які мають доступ до державної таємниці, зберігають у спеціальному внутрішньому відділі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 4 квітня, Росгвардія і співробітники ФСБ провели обшуки в офісі виробників ракети "Циркон". За словами журналістів, обшук у компанії "Сирена-Тревел" пов'язаний з атаками на IT-інфраструктуру російської системи бронювання квитків.

Раніше, 5 березня, росЗМІ повідомили, що Комуністична партія "Коммунисты России" звернулася до Федеральної служби безпеки і Генеральної прокуратури РФ із проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті колишнього лідера СРСР Йосипа Сталіна.