Росіяни просять ФСБ перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Очільник "Комуністів Росії" уточнив, що звернутися до Федеральної служби безпеки РФ члени партії вирішили через свідчення сучасників, які говорять про "можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу Заходу".

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Комуністична партія "Комуністи Росії" (КПКР) звернулася до Федеральної служби безпеки та Генеральної прокуратури Російської Федерації з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна. Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на коментар голови відповідної партії Сергія Малінковича.

За словами співрозмовника російського медіа, до Генпрокуратури Росії та ФСБ партія вирішила звернутися у 71-у річницю з дня смерті Сталіна.

Малінкович зазначив, що члени партії "Комуністи Росії" прагнуть аби російська служба безпеки зʼясувала "можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу Заходу".

Крім того, голова КПКР заявив, що представники партії у вівторок, 5 березня, покладуть квіти до погруддя Сталіна.

"Захід партії "Комуністи Росії" відбудеться… на Червоній площі, згідно з заявкою, поданою до комендатури Кремля. 40-50 представників найкращих партійних відділень на чолі з головою ЦК КПКР Сергієм Малінковичем покладуть квіти до погруддя Сталіна біля Кремлівської стіни", — уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Волгоградської області Росії запропонувала ідею про перейменування міста Волгоград на Сталінград, попри опір його жителів. За даними російського видання "Коммерсантъ", місцеві чиновники почали впроваджувати "хитрий" план у дію, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

Також у жовтні 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна. У вітальній промові на заході на честь 205-річчя Грозного, Кадиров назвав Сталіна "зрадником".