У Росії влада зібралася перейменувати Волгоград на Сталінград: жителі проти, — росЗМІ

За даними російських журналістів, до 72% жителів не хочуть зміни назви свого міста. Щоб забезпечити згоду народу, облдума вирішила провести "референдум" серед мешканців області, населення якої у 2,5 раза перевищує кількість жителів міста.

Related video

Влада Волгоградської області Росії запропонувала ідею про перейменування міста Волгоград на Сталінград, попри опір його жителів. За даними російського видання "Коммерсантъ", місцеві чиновники почали впроваджувати "хитрий" план у дію, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

Так, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров просуває зміну назви міста вже понад рік, і зараз це стало здійсненним. Обласна дума внесла поправки до закону про адміністративно-територіальний устрій, що стосуються процесу перейменування через регіональний референдум з метою "повернення окремим населеним пунктам найменувань, широко відомих у минулому і сьогоденні".

Спікер облдуми Олександр Блошкін вважається головним прихильником перейменування, проте більшість городян висловилася проти цієї ідеї. За даними видання, від 66% до 72% жителів не хочуть перейменовувати Волгоград на Сталінград.

Для обходу цієї проблеми було запропоновано провести "референдум" по всій області, населення якої у 2,5 раза перевищує кількість жителів Волгограда. Експерти вважають, що залучення всього населення області до питання перейменування допоможе забезпечити потрібний результат. "

Вони розраховують на активізацію байдужих виборців у містах області. Тоді як жителі Волгограда зазвичай виявляють менший інтерес до подібних заходів", — пояснює політолог Олександр Сайгін.

Однак експерт попереджає про можливу відповідь у вигляді "захисної мобілізації" городян, які активно агітують і готові контролювати підрахунок голосів.

"Чиновники можуть зіткнутися зі спротивом з боку жителів, що створить для них своєрідну ''Сталінградську битву'', — підкреслює експерт.

Водночас заступник голови обласної думи Дмитро Калашников зазначив, що такий підхід справедливий з огляду на те, що багато жителів області працюють або навчаються у Волгограді.

Важливо

Україна планує перейменувати населені пункти у Криму: деталі

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що жителі Червонограда Львівської області провалили голосування за перейменування міста через те, що більшість присутніх на громадському обговоренні виступила проти.

Раніше, 30 червня, повідомлялося, що Нацкомісія зі стандартів державної мови видалила Запоріжжя зі списку населених пунктів для перейменування.