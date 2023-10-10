"Лютий крінж": жителі Червонограда запропонували перейменувати місто на Червоноград

Містяни виступили проти зміни назви міста Червоноград. Громадська організація "Деколонізація. Україна" заявила про підготовку звернення до Служби безпеки України.

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Мешканці Червонограда у Львівській області не змогли проголосувати за перейменування міста через те, що більшість присутніх на громадському обговоренні 8 жовтня виступила проти. Про це повідомив перший заступник мера Дмитро Балко в коментарі ZAXID.NET.

Видання зазначило, що на обговорення прийшло лише близько 30 людей, переважно пенсійного віку, тоді як перший заступник мера Балко заявив, що були присутні близько ста людей різного віку.

"Громада висловлювалася за те, щоб не перейменовувати або, якщо перейменовувати, то на Червоноград. Інститут національної пам’яті опирався на те, що місто було названо під час приєднання до СРСР при обміні територіями з Польщею. Відповідно громада запропонувала дати українську назву, але також Червоноград", — сказав Дмитро Балко та наголосив, що також підтримав ідею не змінювати назву міста.

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З його слів, також була пропозиція назвати місто Кристинопіль. Він розповів, що надалі громадські консультації триватимуть онлайн. Тоді як після 17 жовтня відбудеться засідання робочої групи, яка збере всі пропозиції та напрацює відповідний проєкт рішення міськради.

Громадська організація "Деколонізація. Україна" у Telegram повідомила, що підготує звернення до Служби безпеки України (СБУ) через неприйняття рішення жителями Червонограда щодо перейменування міста.

"Лютий крінж зі Львівщини. На зборах щодо перейменування Червонограда присутні проголосували проти та не дали виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Ми підготуємо звернення до СБУ. Бо зривати процес деколонізації під час повномасштабної війни — це робота на агресора", — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що місто не має вибору, якщо вони самі не змінять назву — місто перейменує Верховна Рада.

Нагадаємо, в червні Національна комісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати місто Запоріжжя. Зі слів мовознавців, назву міста потрібно змінити, оскільки вона пов’язана з періодом російської імперії та колоніалізмом. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий закликав Нацкомісію скасувати рішення щодо перейменування. 30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови змінила своє рішення та видалила Запоріжжя зі списку населених пунктів, які потрібно змінити.

У травні Київська міська рада ухвалила рішення щодо перейменування трьох станцій столичного метро. Зокрема, станцію "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку", "Льва Толстого" на "Площа українських героїв". Також змінили назву станції метро, яку відкриють на Виноградарі — замість "Проспекту Правди" буде "Варшавська".