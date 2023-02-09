Галицька замість площі Перемоги: у Києві дерусифікували 31 вулицю

Проспекту Перемоги повернули його історичну назву Берестейський. На наступному засіданні Київради одна з вулиць міста отримає ім'я грузинського актора Вахтанга Кікабідзе.

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На засіданні Київської міської ради в четвер, 9 лютого, депутати проголосували за перейменування ще 31 географічного об'єкта в столиці України, включаючи вулиці, провулки, проспекти та бульвари, назви яких були якось пов'язані з Росією та СРСР. Про це повідомляє пресслужба Київради з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Серед інших топонімів нові назви отримали проспект і площа Перемоги. Тепер площа називатиметься Галицькою, а проспекту повернули історичну назву — Берестейський.

Нові перейменування в Києві:

Площа Перемоги (Шевченківський район) — площа Галицька,

Проспект Перемоги (Шевченківський район) — Берестейський проспект,

Провулок Мічуріна (Печерський район) — провулок Болсунівський,

Брест-Литовське шосе (Святошинський район) — Берестейське шосе,

вулиця Петрівська (Шевченківський район) — вулиця Вознесенський Яр.

"У Києві йде процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв і символів, пов'язаних із країною-агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну й українців", — прокоментував сьогоднішні перейменування Кличко.

Як зазначається, на сьогодні в Києві перейменували 268 міських об'єктів:

у серпні 2022 року нові назви отримали 95 об'єктів,

у вересні 2022 року — близько 40,

у жовтні — понад 40 об'єктів,

у листопаді — 12 об'єктів,

у грудні — 32 вулиці, провулки та бульвари.

На наступному пленарному засіданні в Києві планується перейменувати ще низку об'єктів, згідно з результатами електронного голосування місцевих жителів.

Столичні вулиці отримають імена загиблих героїв України. Одна з вулиць у Києві носитиме ім'я грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе.

Нагадаємо, 9 лютого в Києві демонтували пам'ятник радянському генералу Ватутіну. У роботах були задіяні 10 спеціалістів і 2 види великогабаритної техніки.

Напередодні, 8 лютого, у столиці знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Демонтовану статую передадуть Музею авіації України імені О. К. Антонова.