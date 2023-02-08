У Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Чкалову (фото, відео)

За словами київських чиновників, демонтовану статую передадуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

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У середу, 8 лютого, у Києві завершився демонтаж пам'ятника російському та радянському льотчику Валерію Чкалову. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської державної міської адміністрації.

У публікації йдеться, що до знесення пам'ятника задіяли співробітників КП УЗН Шевченківського району. Демонтаж здійснила група з п'яти осіб за допомогою автомобіля з краном-маніпулятором та вантажівки.

[ + – ] Знесення пам'ятника Чкалову

Київська міська рада розпорядилася перенести демонтовану пам'ятку радянському льотчику до столичного Музею авіації України імені О. К. Антонова.

У КМДА також анонсували знесення пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну, яке відбудеться 9 лютого.

Раніше пам'ятник Чкалову виключили із Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Крім того, на ньому з'явився напис: "Демонтуй, а не відмивай".

Нагадаємо, що 4 лютого мер Дніпра Борис Філатов розповів про пропозицію глави адміністрації російського міста Кременки Калузької області Сергія Гусєва обміняти "на дрова" пам'ятники росіянам, що демонтували в Україні. Йшлося про пам'ятники Михайлу Ломоносову, Максиму Горькому, Валерію Чкалову та Олександру Пушкіну.

Фокус також писав про те, що 29 грудня в Одесі завершився демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. На постаменті замість постаті російської імператриці було встановлено український прапор.

Ще ми писали про те, що 26 жовтня російські пропагандисти повідомили і про вивезення пам'ятника князю Потьомкіну з окупованого на той момент Херсона на територію РФ. Свої дії росіяни аргументували "збереженням та забезпеченням його безпеки".