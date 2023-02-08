Дерусифікація триває: в Києві зносять пам'ятники героям Радянського Союзу (фото)

Мінкульт дозволив демонтаж пам’ятників радянським військовим Валерію Чкалову та Миколі Ватутіну.

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Пам’ятник російському льотчику Валерію Чкалову, прикрашений нині написом "Демонтуй, а не відмивай", виключили з Держреєстру нерухомих пам’яток України. А за компанію з ним демонтують і пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Про це повідомляє "Укрінформ".

У регіональних телеграм-каналах з’явились повідомлення про демонтаж пам’ятника Валерію Чкалову, однак знесення заплановане на 16:00 сьогодні, 8 лютого. Пам’ятник іншому радянському герою Ватутіну готуються знести завтра, 9 лютого.

[ + – ] Анатолій Сірик | "Укрінформ" | Пам'ятник Чкалову

Нині пам’ятник Чкалову обнесений парканом та прикрашений аркушем А4 з інформацією про заплановане знесення та посиланням на рішення Київської міської ради від 14 травня 2022 року.

[ + – ] Анатолій Сірик | "Укрінформ" | Оголошення на огорожі пам'ятника

Раніше в МКІП вирішили, що обидва пам’ятники занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України не підлягають.

4 лютого Фокус повідомляв про те, що в Росії запропонувала мерії Дніпра обмін знесених пам’ятників на дрова. Міський голова Борис Філатов отримав лист з Калуської області. Росіяни попросили отримати демонтовані радянські пам’ятники та запропонували в обмін на них деревину. Дніпряни не оцінили пропозицію та висміяли її.

Також раніше Фокус писав про вивезення пам’ятника Потьомкіну з Херсона. Росіяни під час втечі з обласного центру вивезли пам’ятник імперському князю "для збереження та забезпечення його безпеки".