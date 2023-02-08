Дерусификация продолжается: в Киеве сносят памятники героям Советского Союза (фото)

Минкульт разрешил демонтаж памятников советским военным Валерию Чкалову и Николаю Ватутину.

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Памятник российскому летчику Валерию Чкалову, украшенный ныне надписью "Демонтируй, а не отмывай", был исключен из Госреестра недвижимых памятников Украины. А за компанию с ним демонтируют и памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает "Укринформ".

В региональных телеграм-каналах появились сообщения о демонтаже памятника Валерию Чкалову, однако снос запланирован на 16:00 сегодня, 8 февраля. Памятник другому советскому герою Ватутину готовятся снести завтра, 9 февраля.

[ + – ] Анатолий Сирык | "Укринформ" | Памятник Чкалову

В настоящее время памятник Чкалову обнесен забором и украшен листом А4 с информацией о запланированном сносе и ссылкой на решение Киевского городского совета от 14 мая 2022 года.

[ + – ] Анатолий Сирык | "Укринформ" | Объявление на ограждении памятника

Ранее в МКИП решили, что оба памятника занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины не подлежат.

4 февраля Фокус сообщал о том, что Россия предложила мэрии Днепра обмен снесенных памятников на дрова. Городской голова Борис Филатов получил письмо из Калушской области. Россияне попросили получить демонтированные советские памятники и предложили в обмен на них древесину. Днепряне не оценили предложение и высмеяли его.

Также ранее Фокус писал о вывозе памятника Потемкину из Херсона. Россияне во время бегства из областного центра вывезли памятник имперскому князю "для сохранения и обеспечения его безопасности".