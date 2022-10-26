"Не надо будет демонтировать": оккупанты из Херсона вывезли памятник Потемкину, украинцы рады

Россияне продолжают "дерусификацию" в захваченном областном центре. Из Херсона вывезли уже третий памятник –– к Суворову и Ушакову присоединился имперский князь.

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Россияне вывезли из оккупированного Херсона памятник князю Потемкину, который считается одним из основателей украинского города. Об этом пишет российский Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео с пустым постаментом.

Пропагандисты сообщают, что монумент имперскому князю вывезли "для сохранения и обеспечения его безопасности" из-за боевых действий.

Ранее из областного центра также вывезли два других памятника –– российскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, они находятся на левому берегу Днепра.

Представитель оккупационной администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что захватчики "спасают" памятники от обстрелов.

Вывоз памятников из Херсона: реакция Украины

Министр культуры Украины Александр Ткаченко уже поблагодарил захватчиков за поддержку "процесса дерусификации".

"Жестом доброй воли", убегая из Херсона, россияне прихватили с собой памятники Суворову и Ушакову. Спасибо, конечно, за поддержку нашего процесса борьбы с последствиями русификации", –– иронично прокомментировал глава Минкульта.

В то же время он подчеркнул, что вопросы сноса монументов должны решаться законным способом, а именно через решения местных органов власти.

Журналист из Херсона Константин Рыженко, освещающий ситуацию в захваченном украинском регионе, также считает, что россияне делают одолжение украинцам, избавляя их от имперских памятников. По его словам, после победы местным жителям не придется добиваться демонтажа монументов, благодаря такой инициативе оккупантов.

У себя в соцсетях он также предложил написать, памятники каким известным личностям украинцы хотели бы видеть на месте вывезенных российских деятелей.

Напомним, оккупанты в Херсоне ищут "диверсантов", обстрелявших из гранатомета отделение полиции. По данным пропагандистов, в захваченном областном центре неизвестные атаковали полицейский участок, где сейчас работают россияне и их местные пособники.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что наступление ВСУ в Херсонской области немного замедлилось из-за погодных условий — на юге страны идут дожди.