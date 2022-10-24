Российские войска вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову (фото)

Глава оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что постаменты решили "эвакуировать" якобы из-за постоянных обстрелов и диверсий.

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Российские войска украли и забрали с собой памятники российскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову, которые стояли в оккупированном Херсоне. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, бюсты уже находятся на левом берегу Днепра.

"Сенсация! Памятник суворову в Херсоне переплыл Днепр. И уже на левом берегу… Памятник Ушакову тоже украли", — написал он.

В свою очередь глава оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что постаменты Суворова и Ушакова решили вывезти для их сохранения. По словам коллаборанта, это якобы связано с постоянными обстрелами и диверсиями.

"Теперь спасают не только людей. Есть у меня информация — вывозят даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, буквально сегодня вывезены памятники Ушакову и Суворову. Монументы великих русских полководцев, военачальников, решили убрать из-за постоянных обстрелов, диверсий", — заявил он.

Отметим, что бюст Суворова был установлен в городе более в 1950 году на 150-ю годовщину его смерти. Статуя Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии.

Напомним, 24 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупанты вывозят из Херсона наличные средства, сервера и оккупационную администрацию на случай, если нужно будет выйти быстро. По его словам, сейчас ВС РФ не планируют покидать областной центр, а готовятся к его обороне.

23 октября в ОК "Юг" сообщили, что украинские военные продолжают отодвигать линию фронта на юге Украины. Российские войска постепенно покидают правый берег Днепра и пытаются концентрировать силы на левобережье.